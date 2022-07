– Det er en trygghet for oss fiskere å vite at det ligger ei redningsskøyte i Mehamn. Uten den, vil hjelpen være lenger unna når vi trenger den, sier Pedersen.

Redningsselskapet har i flere år hatt fire redningsskøyter utplassert i Finnmark; i Havøysund, Mehamn, Båtsfjord og Vardø.

Nylig vedtok selskapet å ta skøyta RS 111 Peter Henry von Koss i Mehamn, ut av drift.

RS Peter Henry von Koss i Mehamn er ute av drift på ubestemt tid. Foto: Sebastian Winum Storvik/NRK

Nå er den cirka 200 kilometer værharde strekningen mellom Havøysund og Båtsfjord uten redningsselskapets tilstedeværelse. Dette er omtrent like langt som sjøveien mellom Kristiansand og Stavanger.

Opplevde skrekken

Kim Abel har selv fått føle på kroppen hvor livsviktig det er å få hjelp til havs når du trenger det.

Vi skrur klokka tilbake til høsten 2019. Den ferske rederen er 19 år og har investert i egen fiskebåt. På vei fra Kjøllefjord til Honningsvåg går det galt.

19-åringen merker at det kommer røyk opp i lugaren, og finner raskt ut at det brenner. Han og kameraten befinner seg cirka to timer unna fastlandet. Og brannen lar seg ikke slukke.

– Jeg ringte til hovedredningssentralen for Nord-Norge, og minutter senere var redningsskøytene i Mehamn og Havøysund på tur. I lag med kystvakta og et redningshelikopter. Vi ble løftet ut av båten, og kort tid etter var brannen slukket.

– Det å vite at hjelpen ikke var så langt unna føltes godt, sier den unge yrkesfiskeren.

Kim Abel Pedersen (22) driver fiske fra Kjøllefjord i båten Pernille Madelen. På en av de første turene holdt det på å gå galt, da det begynte å brenne i båten. Foto: Niclas Øfeldt

Ulykkesområde

Kim Abels historie er bare en av mange langs finnmarkskysten. Det er til tider et værhardt område, og mange har mistet livet her opp gjennom årene.

Bare i år har det vært minst to svært alvorlige hendelser langs kysten av Øst-Finnmark.

I januar forliste tidligere leder i Norges Fiskarlag og lokalpolitiker, Reidar Nilsen, og sønnen hans Remi Andre Nilsen, utenfor Gamvik. Begge ble senere funnet omkommet.

Og i slutten av juni fikk 35-åringen Oliver Žuvel problemer da været slo om. Han kom til rette etter tre dager. Forkommen, men i live.

Borte for alltid?

Redningsselskapet sier de tar sikkerheten til folk som ferdes langs Finnmarkskysten på alvor. Likevel har de nå valgt å ta ned beredskapen i Finnmark.

Mandag meldte selskapet til hovedredningssentralen at det ikke lenger vil være mannskap på RS 111 Peter Henry von Koss i Mehamn. Dette på grunn av omdisponeringer i selskapet.

– Vi har muligheten til å flytte fartøyet i Båtsfjord nærmere Mehamn, for å korte ned avstanden, sier Bjørn Vidar Evjen, beredskapsvakt i Redningsselskapet.

– Det er ikke nødvendigvis antall båter som er viktig, men at de ligger på rett plass. Det kan hende at vi får von Koss i drift igjen, men når og om så vil skje er vanskelig å si.

Beredskapsvakt i Redningsselskapet, Bjørn Vidar Evjen, vet ikke hvor lenge RS Peter Henry von Koss vil være ute av drift. – Oppdragsmengden i området vil gi de svar vi trenger, sier han. Foto: Bjørn Vidar Evjen

Løfter saken

Fiskarlaget Nord er svært bekymret for at sikkerheten til fiskerne i nord for tiden er svekket.

Nå har de sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor de ber om at det settes i gang et planarbeid for å styrke beredskapen til sjøs langs Finnmarkskysten.

– Vi kontaktes jevnlig av fiskere og lokale fiskerlag som er bekymret for beredskapen. Nå ønsker vi at Justis- og beredskapsdepartementet skal utforme en helhetlig og fremtidig plan for området, sier Roger Hansen, leder i Fiskarlaget Nord.

Justis- og beredskapsdepartementet sier til NRK at de har mottatt et brev fra Fiskarlaget Nord, og er i en prosess med å gi et svar. De vil ikke besvare spørsmål før denne jobben er gjort.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Må tenke nytt

Kim Abel er ikke i tvil om at RS 111 Peter Henry von Koss må tilbake i drift så fort som mulig. Folks sikkerhet til sjøs avhenger av det.

Men om så ikke skjer, må han og de andre fiskerne begynne å tenke nytt.

– Vi må forholde oss til jobben på en ny måte uten ei redningsskøyte i Mehamn. Kanskje bli litt flinkere til å ikke dra alene ut på fiskefeltet, sier Pedersen.