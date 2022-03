Kenneth har venta i ni måneder: Denne kommunen har ingen ledige fastleger

– Jeg har sluttet å sjekke hvor jeg er i køen, det står så å si stille, forteller Kenneth Sørensen.

Han har stått på venteliste for å få fastlege i Tromsø de siste ni månedene.

Det kan ta tid før Sørensen får plass hos en fastlege i Tromsø. Kommunen har ingen ledige fastleger.

Må på legevakta

Sørensen flyttet til Tromsø med samboeren og sønnen for to år siden. Han satte seg på venteliste for fastlege i kommunen da familien bestemte seg for å bli i byen.

Siden det ikke er ledige fastleger i Tromsø, må han bruke legevakta for tjenester man vanligvis får hos fastlegen.

Han har problemer med skuldrene og hoftene, og trenger oppfølging med MR. Forrige gang han trengte henvisning måtte han få den på legevakta.

Kenneth Sørensen får ikke fastlege i Tromsø, og må bruke legevakta om han trenger helsehjelp. Foto: Aurora Berg / NRK

– Der får man ofte en ny lege hver gang, og ender opp med å bruke tid på å fortelle hele livshistorien din så de vet hvordan de kan hjelpe deg. En fastlege kjenner deg og har journalen, forklarer Sørensen.

Han legger til at han synes det er ubehagelig å bruke en akutthelsetjeneste.

– Hvis det kommer inn noen som trenger akutt helsehjelp, tar jo jeg opp den plassen for noe jeg egentlig skulle gjort hos fastlegen.

Mangel over hele landet

Tromsø er heller ikke den eneste kommunen som ikke har nok fastleger i forhold til innbyggertallet.

Kvartalsrapporten fra Helsedirektoratet viser at 80 kommuner hadde flere innbyggere enn plasser hos fastlegene i kommunen per desember 2021.

Blant disse er mange av de største kommunene i Norge, som Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Tromsø og Sandnes.

Helsedirektoratet tror konsekvensen av utviklingen kan gjøre at muligheten til å bytte fastlege i praksis ikke eksisterer, at innflyttere ikke får fastlege i den kommunen de flytter til, eller at de må vente lenge på ny fastlege.

– Vil ta tid

Roar Evjen, seksjonsleder for hjemmetjenester i Tromsø kommune, bekrefter at ingen av fastlegene har ledige plasser på sin liste.

– Vi har ansatt to nye fastleger, men det vil ta tid før de er på plass. Vi vil nok ikke se en endring ledigheten før mot slutten av året, forteller Evjen.

Roar Evjen, seksjonsleder for hjemmetjenester i Tromsø kommune, forteller at kommunen har innført flere tiltakspakker rettet mot fastlegene. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

I Tromsø ble det i 2021 vedtatt fem tiltakspakker på til sammen 100 millioner kroner rettet mot fastlegene for å bedre fastlegetilbudet i kommunen.

Ansettelser av nye fastleger er et av tiltakene. I tillegg får fastlegene 150.000 for å kjøpe en halv liste, og 300.000 for å kjøpe en hel liste. Kommunen jobber også med å etablere et nytt legekontor.

– Fastlegeordningen er bærebjelken og hjørnesteinen i den kommunale primærhelsetjenesten, og vi er nødt til å ha dem på plass for å ivareta innbyggerne på en god måte, sier Evjen.