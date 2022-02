Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ulempa er at viktig informasjon kan gå tapt ved å ikkje sjå og undersøka pasienten på kontoret. Det er for eksempel ikkje mogleg å ta prøver, seier Peter Christersson. Han er fastlege og leiar i Rogaland legeforeining.

Generalsekretær i Norsk pasientforeining, Tove Hanche-Olsen, ser det digitale skiftet som lite optimalt.

– Ingen digital løysing kan erstatta det fysiske oppmøtet hos legen, seier ho.

Men det har i den grad vore tilfellet sidan pandemiutbrotet i mars 2020. I februar det året var andelen e-konsultasjonar hos fastlegar berre 3,5 prosent, viser tal frå Helsedepartementet.

E-konsultasjonar Ekspandér faktaboks E-konsultasjon er et samleomgrep for dei digitale konsultasjonar som går føre seg ved video eller tekst. E-konsultasjonen inneheld ein medisinsk vurdering eller samtale. Frå mars 2020 blei det også mogleg å nytta telefon ved e-konsultasjon. Kjelde: Helsedirektoratet

Massiv auke i digitale legekonsultasjonar

Berre to månader seinare hadde andelen stige til 41,1 prosent. Ei auke på heile 1174 prosent.

– Pandemien er ein veldig viktig årsak til den auka bruken av e-konsultasjonar, fortel Christersson.

Christersson anslår at om lag 30 prosent av hans konsultasjonar no går føre seg digitalt.

SMITTEVERN: Ein kan yta helsehjelp utan å risikera å få inn covidsmitte på legekontoret, seier fastlege Peter Christersson. Foto: Adan Hassan Tassamma / NRK

– Me brukar e-konsultasjonar spesielt for å følga opp folk som har korona eller koronasymptom, men etter at pasientane fekk auga opp for dette alternativet så bruker dei det også til andre problemstillingar, fortel han.

Det stemmer godt overeins med bildet elles i landet. Dei siste tala viser at andelen e-konsultasjonar i november 2021 låg på 28,4 prosent.

– Ei ønska utvikling

– Ein god og riktig bruk av e-konsultasjonar er ei ønska utvikling i allmennlegetenesta, skriv statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap), i ein e-post til NRK.

ØNSKER DIGITALISERING VELKOMEN: Ny og eksisterande teknologi blir no tatt i bruk i eit høgare tempo enn tidlegare, seier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap). Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Christersson opplever derimot at det digitale skiftet har auka arbeidsmengda hos allereie pressa fastlegar.

– Snarare er det slik at dei digitale konsultasjonane kjem som tillegg til ei allereie full timebok. For oss har det ikkje vore avlastande i det hele tatt.

Ei utvikling med baksider

Christersson meiner det per i dag ikkje er så mykje meir å gå på hos han før det går utover kvaliteten på tilbodet.

– Ikkje alle problemstillingar eignar seg for anna enn fysiske konsultasjonar. Me har full tillit til at dette er ein vurdering den enkelte fastlege er i stand til å gjere saman med pasienten, fortel statssekretær Bjørkholt.

Trass i dette har bruken av videokonsultasjonar, som er den einaste forma for e-konsultasjon kor ein faktisk ser pasienten, dabba av hos fastlegane, ifølge Christersson.

Økonomiske omsyn er ein faktor

– Mange eg snakkar med har av økonomiske årsaker valt vekk videokonsultasjonar. Det er større kostnadar knytt til video, kontra tekst og telefon, og det tar gjerne meir tid. Men taksten er den same.

Forhandlingar i fjor mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og dei regionale helseføretaka på den eine sida og legeforeininga på den andre gjer at mindre av kostnadane til utstyr, samt betalings- og videoløysing blir dekte frå og med juli 2021.

– Me synest det er urovekkande at takst har noko å seie om kva type konsultasjon ein får. Det avgjerande må vere den enkelte pasienten sin situasjon, seier Hanche-Olsen.

PASIENTEN I SENTRUM: Pasienten sitt behov er det viktigaste, meiner Tove Hanche-Olsen i Norsk pasientforeining. Foto: Privat

Fastlege i Florø og leiar i legeforeininga sitt IT-utval, Kjartan Olafsson, bekreftar at økonomi har noko å seie for om fastlegar tilbyr videokonsultasjonar. Men viktigare er det at legar kan behandla førespurnadar frå pasientar riktig, slik at tidsbruken heller kan reduserast på det stadiet.

– Eg har ein del timar som eg ser at burde gått i ein annan form eller ikkje var naudsynte, noko som fører til meirarbeid, fortel Olafsson.

ØKONOMISKE OMSYN: Økonomi har noko å seia for kva konsultasjonsformer som tilbydast, seier fastlege Kjartan Olafsson. Foto: Stein Aase / NRK

– Me forventar at det framleis står att eit stykke arbeid for å vita at me er på det riktige nivået når det gjeld bruken av høvesvis e-konsultasjonar og fysiske konsultasjonar, skriv Bjørkholt.

Sorteringsverktøy på veg Ekspandér faktaboks Helsedirektoratet har no starta utprøvinga av eit digitalt verktøy for betre sortering og prioritering av førespurnadar til fastlegen. Dette triageringsverktøyet skal hjelpa pasienten til å velja eigna konsultasjonsform, og legga til meir bruk av e-konsultasjon når det er eigna. I utprøvinga deltar pasienten meir aktivt med å gi informasjon i forkant av timen, skriv avdelingsleiar i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen, til NRK.

Hanche-Olsen skjønner fastlegane sin situasjon med smittevernomsyn og høg arbeidsbelasting, og ho ønsker velkomen effektiviteten og fleksibiliteten e-konsultasjonar kan gi, men ho åtvarar mot at omstillinga kan gå for langt.

– Dei fysiske møta må ikkje forsvinna.