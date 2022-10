– Vi sparte opp litt kapital, sånn at vi hadde litt å gå på, men så kom lønna raskere enn forventet.

Fra Bodø til Asker. Kundene er spredt over hele Norge.

På bare to måneder går det nye SoMe-byrået til Pernille Pettersen (26) og Oda Svendgård (24) så det suser.

– Vi har truffet et marked. Dette er noe bedrifter mangler og ikke har nok kompetanse innenfor.

De unge gründerne traff hverandre via et nettstudie og fant tonen.

Og uten å ha møttes i virkeligheten, bestemte de seg for å starte et firma sammen.

I dag jobber de på Teams, og bor i to forskjellige byer.

Pernille Pettersen er daglig leder i SoMe-byrået Kræm AS. Sammen med medgründer Oda Svendgård, har de fått en pangstart. Foto: Andreas Trygstad / NRK

Trend etter korona

Ifølge tall fra SSB er det mer populært enn før å starte aksjeselskap blant høyt utdannede.

Det var 12 prosent flere personer og foretak som var gründere i 2021 sammenlignet med 2019, året før pandemien.

Trine Larsen i rekrutterings- og konsulentfirmaet Hammer & Hanborg, ser nå en oppblomstring av folk som vil starte for seg selv.

– Det virker som det er en trend som er i tiden nå.

Trine Larsen er seniorrådgiver i Hammer & Hanborg og jobber med rekruttering. Foto: Corinne Alice N. Skau

Hun mistenker at det kan være en post korona-effekt. Og det er særlig én grunn til at folk ønsker å starte for seg selv.

– Større fleksibilitet. At man vil jobbe mer noen dager og mindre andre, eller kombinere jobb med reising. For eksempel å kunne sitte i et annet land å jobbe.

Larsen forteller at stadig flere også ønsker å navigerer seg i arbeidslivet etter egne verdier. De vil jobbe med god samvittighet.

Hun kommer med et eksempel:

– Her om dagen hadde jeg en konsulent som takket nei til et oppdrag fordi hun var vegetarianer. Det matchet ikke med den arbeidsgiveren som hadde lyst på den kompetansen som arbeidsgiver satt på.

Manglet forbilder

Pernille og Oda har fått en knallstart.

– Det kommer til et punkt der vi må sette på handbrekket. Den reisen vi har hatt til nå, har vært helt vill, forteller Svendgård.

De har daglige møter, både digitalt og fysisk, med bedrifter som trenger hjelp til å bli synlige i sosiale medier.

Men det var ikke gitt at det skulle gå så bra.

– Vi manglet kvinnelige gründerforbilder. I fremtiden vil vi være de som kan vise at man kan gi litt faen, rett og slett. Tørre å satse. Det er viktig at vi damer holder sammen og backer hverandre, sier Svendgård.

I dag er de glade for at de turte å hoppe i det, og ser store fordeler med sin fleksible arbeidshverdag.

– Vi har snakket om at vi bare bør dra bort en uke sammen til et fint sted, og få jobbet og gjort alt vi skal, sier Svendgård.

Råder gründere til å ta kontakt

Ingrid Sommerli er seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø. Der hjelper hun blant annet med næringsutvikling og oppstartsbedrifter.

– Vi trenger flere nye bedrifter, vi trenger innovasjon og utvikling for at Norge skal ha et konkurransekraftig næringsliv.

Hun har ett tydelig råd til de som går med en gründer i magen.

– Det er mange gode hjelpere der ute. Så det er viktig å snakke om ideen din og ta kontakt med enten kommunen sin, inkubatorer eller Innovasjon Norge.