Isbjørn døde under merking: – Vi hadde et uhell

Hannbjørnen døde i forbindelse med Norsk Polarinstitutt sin isbjørnmerking på Svalbard.

Isbjørnen er nå fraktet til Longyearbyen der den skal obduseres.

– Vi håper å starte med obduksjonen i løpet av torsdag kveld. Det er inngått en avtale med Veterinærinstituttet som skal gjennomføre obduksjonen for oss, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege.

Instituttet er også brukt tidligere ved lignende hendelser.

– Det er vanlig rutine i saker der isbjørn dør som følge av håndtering, enten det er av forskere eller Sysselmannen selv, sier Wedege.

– Viktig forskning

Miljøvernsjefen vil imidlertid ikke gi flere detaljer om hendelsen.

– Hva som har skjedd vil obduksjonen eventuelt vise, sier Wedege.

Men isbjørnforsker ved Norsk polarinstitutt, Jon Aars, sier følgende til Svalbardposten.

– Jeg kan bekrefte at vi var ute og jobbet, og at vi hadde et uhell.

Merkingen er en del av de vitenskapelige undersøkelsene som polarinstituttet gjør for å overvåke isbjørnbestanden på Svalbard. Det forskes blant annet på sykdom, miljøgifter og effekter av klima.

Hvert år blir mellom 50 og 100 isbjørner merket eller gjenfanget.

– Å merke isbjørn er jo ikke noe alle er enige i at man gjør. Hva tenker du om det?

Isbjørnen vil bli obdusert torsdag kveld, ifølge miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– På generelt grunnlag så er det viktig for meg å understreke at forskning på isbjørn er viktig for forvaltningen, både fordi vi ønsker å ta vare på isbjørnen som art, i en tidsperiode der klimaendringene skjer raskt og er uforutsigbart, sier han.

– Og så er det viktig for å ivareta sikkerheten, og skaffe oss nok kunnskap om isbjørnen slik at sikkerheten til menneskene som bor på Svalbard også ivaretas, sier miljøvernsjef Morten Wedege.