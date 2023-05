Hurtigruten legger ned stillinger i Tromsø

Den siste måneden har flere av de ansatte fått tilbud om sluttpakker, skriver iTromsø.

– Det pågår for tiden individuelle samtaler med ansatte, og vi ber om forståelse for at vi derfor ikke kan kommentere i mer detalj på nåværende tidspunkt, uttaler pressevakt Anne Solsvik i Hurtigruten Norge til avisen.

Hurtigruten omorganiserer for tiden konsernets selskaper. Store deler av cruise-aktiviteten flyttes til London. Flere stillinger knyttet til salg og administrasjon av Hurtigrutens internasjonale cruise overføres dit.

– Ekspedisjonsselskapet skal vokse videre fra London, og det pågår derfor nå en prosess med ansatte i forbindelse med de endringene, sier Solsvik.

Pressevakt Anne Solsvik i Hurtigruten Norge. Foto: First House

Flytter til London

Tidligere i år ble det klart at også konsernsjef Daniel Skjeldam flytter til London for å komme tettere på ekspedisjonssatsingen.

Hurtigrutens norske virksomhet og den internasjonale ekspedisjonssatsingen skal rendyrkes og et nytt holdingselskap skal ledes fra London.

– Dette handler om å rendyrke våre to virksomhetsområder, sa Skjeldam da til Dagens Næringsliv.

Kystruten rammes ikke

Selskapet har tidligere hatt hovedkontoret i Tromsø, før konsernledelsen flyttet til Oslo. Ifølge avisen iTromsø er det 60 ansatte ved kontoret i Tromsø, men det er ikke klart hvor mange stillinger som forsvinner fra byen.

Hurtigrutens drift langs kysten, den statsstøttede kystruten, rammes ikke av omorganiseringen.

– Hurtigruten Norge, som fortsatt skal ha kontorer i Oslo og Tromsø, samt Kirkenes, vil kun øke antallet ansatte ved å bli tilført nye stillinger i denne prosessen, uttaler Solsvik.