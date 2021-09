Bare i løpet av sommermånedene har 29 personer mistet livet i trafikken i år, viser nye tall fra Trygg Trafikk. Det er en økning fra fjoråret.

– Dette er den verste august-måneden vi har hatt på flere år. Bare den siste uken har fire personer omkommet i trafikken, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Og det er stadig flere barn og unge som dør i trafikken.

– Vi har registrert at 15 barn og unge fra 0–24 år dessverre har omkommet hittil i år. Vi skal tilbake til 2016 for å finne tilsvarende tall. Det er klart det er tragisk når veldig unge mennesker med et helt liv foran seg omkommer i trafikken.

Et utenlandsk vogntog, som ikke var skodd for veiforholdene, fikk sleng på tilhengeren og traff bilen til Charlie Dan Lind i januar 2019. Foto: Pål Hansen / NRK

Størst økning i nord

Selv om alle landets fylker er representert med dødsulykker i år, er det særlig ett fylke som skiller seg ut.

Troms og Finnmark er det fylket med størst økning i antall omkomne i trafikken. Her har åtte personer blitt drept så langt i år, mot tre i samme periode i fjor.

– Troms og Finnmark er det eneste fylket som har en økning i antall drepte i trafikken over tid når vi beregner snittet for de siste ti årene. Det er bekymringsfullt hvis dette fortsetter å øke framover, sier Johansen.

Direktøren i Trygg Trafikk, Jan Johansen, er bekymret over at stadig flere barn og unge mister livet i trafikken. Så langt i år har 15 unge blitt drept i trafikken. Foto: Elin Martinsen / NRK

Det er imidlertid ikke klart hva som er årsaken til at økningen er størst nord i landet.

– Det vet vi ikke så mye om på nåværende tidspunkt. Vi vil tro at det er de samme årsakene som det stort sett alltid er, og det er jo for høy fart, bruk av rus og at det ikke blir brukt sikkerhetsutstyr.

Etterlyser bedre veier og vedlikehold

Ramona Lind mistet sønnen i trafikken for to år siden. Et litauisk vogntog kjørte inn i bilen til 22-år gamle Charlie Dan Lind på E8 i Troms. Han havnet i koma, og etter to måneder døde han av skadene.

Lind er ikke overrasket over at Troms og Finnmark skiller seg negativt ut, og mener den nordnorske veistandarden har en stor del av skylda.

– Vi har veldig krevende veiforhold. Jeg har selv kjørt hele Nordland, Troms og Finnmark i sommer, og det er jo en standard som ingen andre fylker sørpå ville ha godtatt, sier hun.

– Jeg mistet sønnen min, ikke bare fordi en utenlandsk sjåfør gjorde feil, men også på grunn av veivedlikeholdet. Hadde veien vært strødd den dagen, er det ikke sikkert jeg hadde mistet han.

Lind har siden dødsulykken i 2019 kjempet for trafikksikkerhet og et strengere regelverk. Hun har mottatt flere priser for sitt engasjement.

Hun har også fått styreverv i Transport- og logistikkforbundet hvor hun har ansvar for transport og trafikksikkerhet.

– Det er skremmende at Havarikommisjonen stadig kommer med rapporter som viser at vei og manglende veivedlikehold fører til ulykker. Det er ei forferdelig utvikling som vi kunne gjort noe med, med nok ressurser og nok fokus på det.