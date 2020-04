Ramona Lind blir styremedlem i transportforbund: – Forandringene jeg hadde håpet på skjer for sakte

– Det er skummelt å se hvor mye som trengs å gjøre noe med. Det er en bransje som trenger å følges opp. Jeg kjenner fortsatt på at det er mye igjen av kampen.

I over ett år har hun kjempet for sikrere vogntog på veiene i nord, etter at hun mistet sønnen Charlie Dan Lind. Han døde av skadene han fikk etter et møte med et utenlandsk vogntog.

7. januar 2019 ble Charlie Lind truffet av et litauisk vogntog på E8 i Troms. Han havnet i koma, men døde til slutt av skadene. Foto: Marita B. Andersen / NRK

Hun har blitt kåret til Årets Nordlending, Årets Tromsøværing, Årets Vesteråling og har fått Astrid Gunnestads minnepris for kampen hun har kjempet på vegne av transportnæringa.

Men hun har ikke tenkt å gi seg med det.

– Forandringene jeg hadde håpet på skjer for sakte og det skjer for lite, sier hun.

Nå har hun fått styreverv i Transport- og logistikkforbundet (TLF), som er en av Norges tre fagforbund for sjåfører. Der har hun ansvar for transport og trafikksikkerhet.

Hun vil at trafikksikkerheten skal ha større plass i budsjett og fokus at transportsikkerhet skal få større plass både blant næringsliv, myndigheter og forbrukere.

– Det er bedre å bruke pengene på å forhindre ulykker, enn å bruke de på å rydde opp. Vi har hatt en vinter med mange stygge dødsulykker, og det kunne sett annerledes ut med et annet vintervedlikehold, forklarer Lind.

Har lært mye det siste året

Lind har ikke jobbet med transportnæringa på denne måten før, men har utdannelse og erfaring med styrearbeid, ledelse og fagforeningsarbeid.

– Jeg er født inn i bensinstasjonsbransjen, har hatt mye samarbeid med verksted og vet mye om bransjen. Spesielt har det siste året gitt meg mye innsikt og forståelse, sier hun.

Jo mer hun har lært om transportnæringa, desto flere ting ser hun som kan gjøres noe med for å gjøre veiene tryggere for alle.

Møtte samferdselsministeren

I februar ble hun invitert til å møte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og fikk personlig overlevert sin ønskeliste for å få bedre trafikksikkerhet på norske veier.

Lind sier hun bevisst ikke ville legge frem listen som et krav, men som ønsker, og at det ble et fint møte. Foto: Ramona Lind

Hareide sa da at han personlig hadde et ønske om å treffe Ramona Lind på grunn av hennes sterke engasjement og hennes store kompetanse.

– Ramona er på mange måter et talerør for både trafikkofre, pårørende, bransjeorganisasjoner, yrkessjåfører og andre – det gjør inntrykk, sa Hareide.

Les mer: Dette er ønskelisten Ramona Lind har gitt samferdselsministeren

På toppen av Ramonas ønskeliste stod et digitalt transportregister, som skal kontrollere vogntogene som kjører inn og ut av landet, og hva de gjør her i forbindelse med kabotasjekjøringen.

Tirsdag kveld denne uken sa Stortinget ja til å innføre digitalt transportregister, elektronisk sporing og raskere bøtelegging for å stanse utenlandske transportører som bryter reglene i Norge.

Les mer: Slik skal transportverstingene stanses

Har markert seg i bransjen

Leder i Transport- og logistikkforbundet, Dagfinn Evensen tror mange har løftet hørselen mot hennes stemme det siste året, selv om hun ikke har vært en del av bransjen direkte.

Dagfinn Evensen (65) begynte som sjåfør da han var 19 år gammel. For to år siden gikk han over til det nyetablerte transport- og logistikkforbundet. Foto: Gunnar Nordvik / TLF

– Jeg tror det er spesielt bra at vi får litt nye øyne til å se på utfordringene vi har. Vi setter stor pris på at hun ble med i styret. Hun har allerede bidratt mye til å bedre sikkerheten på vintertransport i nord, sier Evensen.

Transport- og logistikkforbundet (TLF) er den nyeste etablerte fagforeninga for sjåfører i landet. Forbundet har vært en viktig støttespiller for Ramona Lind det siste året.

– Det sjarmerer meg at de er uredde. De er opptatte av å få ting gjort og ikke trø forsiktig. Det er en av årsakene til at jeg takket ja til styrevervet i TLF, sier Ramona Lind.