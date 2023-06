Høyesterett har opphevet Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms og Senja tingretts frifinnelse av den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin, med dommen om at flyforbudet mot russiske borgere omfatter droneflygning.

Bakgrunnen for opphevelsen er at høyesterett har kommet frem til at droner faller under begrepet «aircraft», og med det avgjort at det i sanksjonsbestemmelsene er ulovlig for russiske statsborgere å fly drone i Norge og på Svalbard.

Dommen ble avgjort med at tre stemte for og to stemte imot.

– En 3-2 avgjørelse i Høyesterett på lovligheten av forskriften løser ikke denne saken, skriver Yakunins advokat, John Christian Elden i en tekstmelding til NRK.

Yakunin satt 51 dager i varetekt for å ha fløyet drone på Svalbard under en seiltur i fjor sommer.

Han var tiltalt for brudd på sanksjonene som forbyr russiske statsborgere å fly droner i norsk luftrom.

I både Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett ble han frikjent. De mente at droner ikke er omfattet av flyforbudet som er ilagt russiske statsborgere.

Høyesterett har tidligere slått fast at det er ulovlig for russere å fly drone. Derfor har det vært knyttet stor spenning til hva Høyesterett nå avgjør i Yakunins tilfelle, og hvorvidt de er villige til å sette sine egne avgjørelser til side.

Kan bli ny runde i tingretten

Dommen i Høyesterett gjør at saken på Yakunin kan bli tatt opp i tingretten på nytt.

Det er på bakgrunn av at dommen klargjør rekkevidden av flyforbudet i sanksjonsforskriften § 19. Høyesterett konkluderer med at det også omfatter Svalbard.

Tingretten og lagmannsretten kom frem til at droner ikke var å anse som «luftfartøyer» i sanksjonsforskriften, og kom frem til frifinnelse på grunn av det.

Nå som Høyesterett har bestemt at dronene er omfattet av sanksjonsforskriften, vil tingretten vurdere om de skal ta opp saken på nytt.

Elden skriver til NRK at de avventer om påtalemyndigheten fremmer saken på nytt, men mener det er grunn for frifinnelse, blant annet på bakgrunn av at Yakunin også er britisk statsborger.

Yakunin-saken: Yakunin blir pågrepet Britisk-russike Andrey Yakunin blir pågrepet i Hammerfest for å ha fløyet drone på Svalbard. – Politiet har fått medhold til varetektsfengsling av en 47 år gammel russisk statsborger i to uker. Mannen har russisk og britisk statsborgerskap, sa politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør til NRK den gang. Yakunin erkjente å ha fløyet drone på Svalbard, men anførte at han skal anses som britisk statsborger og ikke russisk. Selv om politiet fant et russisk pass om bord hans båt "Firebird". Yakunin ble så siktet og varetektsfengslet for overtredelse av sanksjonsloven paragraf 4. Foto: Allan Klo / NRK

Yakunin blir begjært løslatt Nord-Troms og Senja tingrett bestemte Yakunin skal løslates. Tingretten sier det er usikkert om sanksjonsforskriften er i strid med Svalbardtraktaten. På grunn av denne usikkerheten, mener tingretten at det er et uforholdsmessig stor frihetsberøvelse å holde Yakunin varetektsfengslet. Påtalemyndigheten anket saken til lagmannsretten, og Yakunin ble ikke løslatt før den ble behandlet der. Foto: Jørn Inge Johansen

Lagmannsretten overprøver tingretten Hålogaland lagmannsrett overprøvde kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett, der Yakunin ble begjært løslatt. I kjennelsen sto det det at Yakunin må sitte i varetekt i fire nye uker. Retten fryktet at han skulle forlate landet, og begrunner derfor fengslingen med blant annet unndragelsesfare. Det ble også lagt vekt på at Yakunin ved to anledninger har forklart seg uriktig om sitt russiske pass.

Yakunin blir tiltalt Det nasjonale statsadvokatembetet tar ut tiltale mot Yakunin for brudd på sanksjonsloven. Han ble tiltalt for å ha fløyet drone på Svalbard. Sanksjonsforskriftene forbyr russere å operere fly og droner i Norge. I tiltalen heter det at han oppholdt seg på Svalbard i perioden 3. august til 6. september 2022 og fløy drone gjentatte ganger i denne perioden.

Yakunin erkjenner ikke straffskyld Den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin erkjente ikke straffskyld for ulovlig droneflyging da rettssaken mot han startet i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø. – Det er ingen tvil om at sanksjonslover vedtatt av regjeringa også gjelder på Svalbard. Det sa statsadvokat Kristin Røhne i sitt innledningsforedrag i Nord-Troms og Senja tingrett.

Elden mener Yakunin må frifinnes Yakunin har hyret inn Elden avdokatfirma for å forsvare han i rettsaken. I rettsaken hevder Yakunin at at han ikke var klar over reglene som gjaldt for droneflyvning på Svalbard, og anser seg selv for å ha mest tilknytning til Storbritannia. Påtalemyndigheten mener det ikke skal frita han fra straff, fordi han burde ha sjekket dette opp og at det er opp til den norske stat å bedømme hvilken nasjonalitet som skal legges til grunn. John Christian Elden mener en slik tolkning av loven vil ramme russere og ikke det russiske regimet. Han mener også at det ikke er spesifisert at droneforbudet også gjelder på Svalbard. Dermed mener han at Yakunin ikke kan straffes. Påtalemyndigheten la ned påstand om 120 dagers fengsel. Foto: Pål Hansen / NRK

Yakunin blir frikjent En enstemmig tingrett frikjente Yakunin. Retten skriver i kjennelsen: «Oppsummert finner retten at EUs sanksjoner mot luftfarten var ment å ramme alminnelig luftfart med bemannede luftfartøy, men også droner/ubemannede luftfartøy som skal registreres og omfattes av de øvrige lufttrafikkregler vil rammes. Små droner som i vår sak omfattes ikke av sanksjonsforskriften» Påtalemyndigheten varslet at de vil anke saken videre til lagmannsretten. Foto: Annika Byrde / NTB

Anken når ikke frem Yakunin blir også frikjent i Hålogaland lagmannsrett. – Jeg er svært glad for at rettssikkerheten og fornuften seiret også i lagmannsretten. Fra første dag har jeg hevdet at det ikke er straffbart for en britisk mann å fly en hobbydrone på Svalbard. Jeg håper at lagmannsrettens forkastelse av påtalemyndighetens anke vil sette et endelig punktum for denne historien, sier Yakunin. Men også denne gangen velger påtalemyndigheten å anke saken.

Høyesterett tar anken til behandling Høyesterett bestemmer seg for å behandle anken fra statsadvokaten. De skal vurdere om det er forbudt for russiske statsborgere å fly drone over norsk territorium. Ankesaken vil gå for retten 13. juni. Foto: Gorm Kallestad / NTB Vis mer

Kan få konsekvenser for flere

Avgjørelsen i Høyesterett kan også få konsekvenser for flere enn den britisk-russiske milliardæren. For fire russere har blitt tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge. Alle fire har senere blitt frikjent eller løslatt.

11. oktober 2022: En 50-åring ble tatt på grensa ved Storskog. Han ble først varetektsfengslet for to uker, og blir framstilt for forlenget varetekt torsdag.

14. oktober 2022: En 51-åring pågrepet på Tromsø lufthavn. Varetektsfengslet for to uker, anken avvist av lagmannsretten.

17. oktober 2022: Forretningsmannen Andrey Yakunin (47) ble arrestert i Hammerfest. Fengslet for to uker, men anket.

20. oktober 2022: En russer i 30-årene ble pågrepet i Ullensvang. Han er varetektsfengslet av lagmannsretten og har anket til Høyesterett.

Yakunin er den mest profilerte av disse personene. Han er sønn av en russisk oligark som skal ha tette bånd til Putin.

