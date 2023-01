Dronetiltalte Yakunin: – Jeg håper vi klarer å rette opp i denne feilen

En frisk bris feier den 88 fot lange seilbåten «Firebird» ut fra havnen i Tromsø. Andrey Yakunin er tilbake i byen for en ny rettssak, men først gjør han det han elsker mest.

– Når er du på ditt mest lykkelige?

– Dette.

Den britisk-russiske forretningsmannen slår armene ut mot storhavet og smiler bredt.

Det var den samme seilbåten han seilte med da han ble arrestert for ulovlig droneflyvning på Svalbard, og brudd på sanksjonsforskriften mot Russland.

Andrey Yakunin brukte helgen på havet, før han skal følge med i retten denne uken. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Yakunin ble frikjent av en enstemmig tingrett i desember. Onsdag møter han i lagmannsretten for å følge med på ankesaken.

Forretningsmannen har bestemt seg for å følge med på hver eneste minutt, selv om han ikke må.

Det er viktig for han å være til stede for å være sikker på at han ikke går glipp av noe viktig.

– Jeg håper vi klarer å rette opp i denne feilen, og at vi kan legge hele situasjon bak oss, sier Yakunin.

Retten mente at påtalemyndigheten hadde en for vid tolkning av sanksjonsregelverket. De legger også vekt på at EUs sanksjoner mot russisk luftfart, som de norske reglene baserer seg på, ikke var ment å ramme små hobbydroner.

Påtalemyndigheten er uenig med dommen i tingretten og anket den inn for lagmannsretten. De ville ha 120 dagers fengsel for Yakunin, blant annet fordi han burde ha sjekket opp sanksjonene. I tillegg ble det lagt vekt det er opp til den norske stat å bedømme hvilken nasjonalitet som skal legges til grunn når en person har dobbelt statsborgerskap.

Statsadvokat Geir Evanger har tidligere sagt til VG at de var uenig i tingrettens frikjennelse på flere punkter. Blant annet opp mot luftfartøy, registrering og betydning for EU-retten.

Aktor i saken, Jan Glent, ønsker ikke å la seg intervjue før rettssaken starter i Tromsø.

Det er mye som må gjøres under seiling og den britisk-russiske forretningsmannen er ikke redd for å ta tak i et tak. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Tror det kunne vært unngått

Den britisk-russiske forretningsmannen satt 51 dager i varetekt, fra 17. oktober til 7. desember 2022. Han opplevde at de ansatte i fengselet opptrådte profesjonelt, og hjalp han med å forstå hvordan rettssystemet i Norge fungerer.

Samtidig mener Yakunin at saken ikke burde gått for retten i det hele tatt:

– De ansvarlige myndighetene burde ha sørget for at regelverket var tydelig og ikke kunne misforstås. Da ville ikke dette ha skjedd.

Han har likevel ingen planer om å avslutte seilturene langs norskekysten.

Nå forbereder mannskapet seg til å seile sørover til Sunnmøre, før de skal tilbake til Lyngen.

– Du kan være i Lyngen flere ganger og fortsatt ikke ha gått på ski overalt, sier forretningsmannen.

På spørsmålet om hva det er som fasinerer han sånn med Norge og Svalbard, snur Yakunin seg der han sitter bakerst i båten. Han viser til den norske naturen.

Andrey Yakunin er britisk-russisk, men identifiserer seg mest som britisk. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Kan bli problematisk

Det blir ikke full bevisførsel i retten denne uken, fordi det ikke er uenighet om hva som faktisk skjedde da Andrey Yakunin fløy drone på Svalbard.

Det er det juridiske som skal belyses i retten denne gangen. Spørsmålet er om dronen var av en slik størrelse at flyvningen var omfattet av et droneforbud for russiske statsborgere. Det skal også sees på om det norske droneforbudet er lovlig i henhold til EUs sanksjonsforskrifter.

Mest sannsynlig blir det også diskutert om Yakunin skal regnes som britisk eller russisk i saken.

Yakunin forklarer at en dom for brudd på sanksjonslovgivning vil være problematisk for han som forretningsmann.