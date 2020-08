Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forbudet mot å starte nye cruise i norske farvann kom 3. august. Det store utbruddet av koronasmitte på hurtigruteskipet «Roald Amundsen» ble oppgitt som den direkte begrunnelsen.

Stoppordren rammet cruiseskip med mer enn 100 om bord, besetningen inkludert. Den gjaldt først i 14 dager, men er forlenget med en uke, sa regjeringen onsdag.

Administrerende direktør Arthur Kordt i European Cruise Service reagerer på at svikt hos ett rederi rammer hele bransjen.

– Gjennom hele sommeren har vi jobbet sammen med norske myndigheter for å få i stand systemer som håndterer de problemene vi står overfor. Alt er godkjent. Alle var enige. Så kom Hurtigrute-affæren som stoppet alt, sier Kordt til NRK.

I brevet han sendte helseminister Bernt Høie onsdag kveld, tar han enda litt hardere i:

«Det er lett å oppfatte dette som en kollektiv avstraffelse av hele den internasjonale cruiseindustrien», skriver Kordt.

Treffer raske tiltak

Cruisenæringa har solide smitteverntiltak, og myndighetene har godkjent planene, sier Arthur Kordt. Foto: Odd Helge Brugrand

Kordt mener cruisenæringa har gode svar på alle bekymringer om mulig koronasmitte.

Helsedirektoratet har sagt at norsk helsevesen kan bli overbelastet hvis det bryter ut smitte om bord.

Kordt viser til at skipene etter reglene skal dra tilbake til hjemmehavnen hvis det oppstår smitte. Det vil være fullt mulig for skipene fra TUI Cruises, som i disse dager måtte droppe Norskekysten. Ingen vil være mer enn maks 30 timer seilas hjemmefra, sier Kordt.

Ingen skip får være mer enn halvfulle. Dermed er det heller ikke noe problem å isolere passasjerer hvis det er mistanke om smitte, påpeker han.

Kan reise med kystruta

European Cruise Service skrev også brev til Høie da forbudet første gang ble innført.

«Hvis Hurtigruten opererte som om pandemien var over, bør det gå utover Hurtigruten, ikke alle andre cruiserederier», skrev direktør Morten Kinn.

Hurtigruten har stoppet sine rene cruisereiser, men fortsetter å trappe opp seilingen fra Bergen til Kirkenes. Reisende fra flere land i Europa kan gå direkte om bord i kystruta – uten karantene.

Det er et paradoks, mener Kinn:

«Det vil ikke ta seg ut at Hurtigruten nå kan fylle opp med utenlandske gjester som ellers ville ha kommet med cruiseskip fra Europa», skrev direktør Kinn.

Godt smittevern

European Cruise Service har ikke egne skip, men beskriver seg som rederienes landorganisasjon i Norge. De leverer forsyninger og tjenester til et 50-tall cruiserederier som seiler langs norskekysten.

Den økende cruisetrafikken har vært omstridt, og forskere har påpekt at den gir betydelig miljøbelastning og relativt lite verdiskapning på land.

Arthur Kordt sier at omsetningen fra cruisene uansett er avgjørende for mange reiselivsaktører langs kysten.

– Cruiseindustrien er ryggraden i opplevelsesturisme langs kysten. På en rekke destinasjoner er det cruiseindustrien som skaper bunnlinjen, sier Kordt.

Svarer ikke på kritikken

NRK ba torsdag formiddag Helse- og omsorgsdepartementet om å kommentere kritikken fra Kordt.

Statsråd Bent Høie svarer skriftlig fredag, men svaret er stort sett bare gjentakelser av hvilke regler som gjelder og begrunnelsen som ble gitt i pressekonferansen 3. august.

«Vi vurderer nå om det er behov for å endre regelverket for cruisetrafikk, og om rederiene og skipene forholder seg til det regelverket som gjelder i dag», skriver Høie

Utbruddet på Hurtigruten er fortsatt begrunnelsen for innstrammingen.

I svaret viser Høie til at passasjerene nå har forbud mot å gå i land. I forskriften står det derimot at stoppen gjelder alle cruise i norsk farvann, uten noen unntak for dem som ikke vil i land.

Det er derfor TUI Cruises måtte droppe norgesreisene i august.

NRK har bedt departementet forklare avviket mellom det Høie sier og det som står i forskriften, så langt uten svar.