Her jages isbjørnen med helikopter

Kun timer etter at ei isbjørnbinne med unge ble fraktet vekk fra et område nært Longyearbyen med helikopter, dukket det opp to nye bjørner nær bebyggelse.

– Litt uvanlig er det, men det kan skje tilfeldig at flere bjørner kommer nært Longyearbyen. Det er et reinsdyrkadaver som ligger der, så bjørnen har kanskje fulgt etter sporene til binna, sier Jon Aars, som er isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Videoen av operasjonen har fått en del folk til å reagere. På Facebook-siden for innbyggerne i Longyearbyen mener noen av brukerne at det er dyremishandling å jage isbjørn på det viset.

PÅ NÆRT HOLD: Jon Aars jobber tett på isbjørnene på Svalbard. Her med en isbjørnunge fra 2014. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Døde etter jaging

I januar i år døde en isbjørnbinne under transport, etter å ha vært forsøkt jaga vekk fra bebyggelsen nær Longyearbyen.

– Isbjørnen er ekstremt sensitiv for å bli jaget. Man skal være uhyre forsiktig så man ikke jager de for hardt, sier Jon Aars.

Men hendelsen i januar kan ikke sammenlignes med denne situasjonen, mener han. Isbjørnforskeren var selv med på å jage en av bjørnene denne uka.

– De to situasjonene er helt ulike. Det er lyst, lett å få oversikt, og vi hadde et lite helikopter. Bjørnen fikk pauser, og fikk kjølt seg ned i vann underveis, sier Aars.

Da isbjørnen døde i januar var det i dårlig vær, med et stort helikopter, og uten veterinær med erfaring med immobilisering.

Ifølge Aars kan det faktisk være enda farligere å ikke jage bjørnene.

– Bjørnen kan drepe folk, eller bli skutt av folk som er i nærheten og føler de må forsvare seg. Hvis du lot alle bjørnene være er det veldig sannsynlig at du vil få konfrontasjoner som ender med død for folk eller bjørn, sier Aars.

Han er egentlig på Svalbard for å gi Sysselmannen bedre kontroll på isbjørnene i området.

Merke med halsbånd

Forskerne fra Norsk polarinstitutt merker isbjørn med halsbånd som en del av et forskningsprosjekt.

Det gjør at Sysselmannen på Svalbard blir varslet når bjørnen nærmer seg.

– For to uker siden var bjørnen her i tett tåke med ungen. Sysselmannen visste ikke hvor hun var. Det kan være tryggere for bjørnen at man vet hvor den er når det er dårlig vær. Risikoen er at den overrasker folk, som skyter i selvforsvar, sier Aars.

Sysselmann er ikke bekymret for at de har hatt flere bjørner i nærheten av bebyggelse de siste dagene. Men førstebetjent Kjetil Vereide forteller at de hele tiden jobber for å ha kontroll på bjørn i nærheten.

– Vi følger alltid med på isbjørn som er nærmer seg Longyearbyen. Både med tanke på sikkerheten til Longyearbyen, men også for sikkerheten til bjørnene, sier Vereide.

Binna og isbjørnungen som var i området på mandag ble bedøvet og flyttet. Vereide sier det ikke er aktuelt med de to bjørnene som dukket opp på onsdag.

– Polarinstituttet skulle bedøve binna og ungen uansett. Da benyttet vi muligheten til å flytte dem. Det er ikke planene med de to nye bjørnene, sier han.