Gaute Helstrup er ny trener for Tromsø idrettslag

Etter flere uker med leting har ledelsen i Tromsø IL nå landet ny hovedtrener for Gutan. Etter flere runder med Helstrup hvor det også kom frem at han hadde sagt opp kontrakten sin i HamKam er det nå blitt enighet mellom partene.

Det skriver TIL og HamKam i ei pressemelding tirsdag ettermiddag.

– TIL og HamKam er i dag blitt enige om at Gaute Ugelstad Helstrup fristilles fra kontrakten med HamKam, slik at han kan tiltre som trener for TIL fra dagens dato.

Styreleder i HamKam, Rune Strand, sier de har hatt gode forhandlinger med Tromsø, og at de nå starter jobben med å sette sammen et nytt trenerteam for HamKam.

Ledelsen i TIL opplyser at verken TIL eller Helstrup vil kommentere saken ytterligere før på en pressekonferanse kl. 14 i Tromsø onsdag.

Det var flere som var aktuelle for trenerstillinga, men det var tromsømannen Helstrup som trakk det lengste strået.

Helstrup har tidligere spilt for TIL, Tromsdalen og Haugesund. Før han begynte som trener i Hamkam, var han trener for Tromsdalen fra 2011 til 2018.

Fikk sparken før tida

Tidligere i april ble det kjent at Simo Valakari var ferdig som hovedtrener i Tromsø idrettslag.

Valakari la ikke skjul på at korona-krisen etter hvert ble en utfordring – i forholdet mellom ledelsen i TIL og hovedtreneren i klubben.

Egentlig hadde han kontrakt med TIL ut 2022-sesongen. Trolig fikk han en sluttavtale på flere millioner kroner. Men på grunn av korona-situasjonen får Valakari neppe en avtale med full lønn ut 2022.

Simo Valakari og TIL avsluttet sitt samarbeid i april. Foto: Carina Johansen

Valakari er tydelig på at han ønsker å fortsette som fotballtrener etter korona-krisen. Det kan fort bli en annen norsk klubb, hvis muligheten byr seg.