Valakari ferdig i TIL

Tromsø idrettslag avholdt søndag et ekstraordinært møte mellom A-lagsspillerne og klubbens styre og administrasjon.

Senere kom bekreftelsen fra klubben om at Simo Valakari og TIL avsluttet sitt samarbeid.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Sluttpakke

I ei pressemelding fra styret i klubben heter det følgende:

«Partene er blitt enige om å skille lag. Etter korona-utbruddet har partene hatt noe ulike syn på veien videre for klubben. På denne bakgrunn er de blitt enige om at arbeidsforholdet skal opphøre. Tromsø Idrettslag setter pris på det engasjement og den arbeidsinnsats som Simo Valakari har lagt ned, og det hjerte han har vist for klubben mens han har vært trener.»

Valakari og TIL har vært i flere møter den siste tiden for å diskutere en sluttpakke for treneren.

Advokat Erik Ringberg har på vegne av Simo Valakari forhandlet fram sluttavtalen mellom finnen og TIL.

– Jeg kan bekrefte at jeg har bistått Simo, og at vi i løpet av helgen kom fram til en sluttavtale. Utover det henviser jeg til Simo og TIL for ytterligere kommentarer, sier Ringberg til NRK.

Valakari ønsker ikke å kommentere saken.

Valakari hadde kontrakt med TIL ut 2022-sesongen. Trolig har han fått en sluttavtale på flere millioner kroner. Men på grunn av korona-situasjonen har Valakari neppe fått en avtale med full lønn ut 2022.

Omdiskutert

Valakaris tid i TIL har vært langt fra knirkefritt og bare stang inn.

Finnen gikk fra å være «frelseren» som reddet klubben fra nedrykk, til syndebukk på to år. Etter nedrykket fra Eliteserien i 2019 ble det full oppvask på Alfheim.

Da var klubben tvilende til trenerens spillestil.

– Det spørsmålet jeg som styreleder ønsker svar på, er om vi kan fortsette med den samme spillestilen i Obosserien. Eller må den justeres på for å sikre at vi har den aller, aller beste muligheten til å rykke opp på første forsøk, sa styreleder i TIL Stig Bjørklund til NRK den gang.

Nå sier styrelederen at en avskjed mellom partene er fornuftig for begge parter.

– Dette har med korona-situasjonen å gjøre. Det er mye uro for tiden, også innad i TIL, for hva som vil skje videre. Det har også vært uenighet mellom klubben og Valakari om veien videre, sier Bjørklund.

Styreleder i TIL Stig Bjørklund sier avskjeden er et resultat av korona-situasjonen og ulike visjoner for veien videre. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Men styrelederen mener det hele har vært udramatisk.

– Det har vært en god og ryddig prosess. Han har vært profesjonell i alle ledd, og vi har hatt en grei utgang på dette.

Bjørklund vil ikke si noe om det har vært uenigheter mellom Valakari og klubben rundt avviklingen av sportssjefsstillingen til Svein-Morten Johansen.

Styrelederen sier prosessen har vart over tid.

– Det har vært hektisk i dag (søndag). Det har vært forhandlinger og flere møter som har vært avgjørende og hvor vi har blitt enige, sier Bjørklund.

TIL har ikke startet jakten på ny hovedtrener.

Nedrykket fra Eliteserien til Obosligaen førte først til at Svein-Morten Johansen (t.h.) mistet jobben som sportssjef, og nå er Simo Valakari ferdig som hovedtrener. Nå skal TIL finne ut hvem som skal lede klubben videre. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi håper vi har litt tid på oss, gitt den situasjonen som er i verden nå. Men vi har kandidater på blokka, og vi går i gang med en gang.

Bjørklund bekrefter at spillerne fikk beskjeden under møtet i Skarphallen søndag ettermiddag.

– Spillerne har ikke vært involvert i avgjørelsen, styret har styrt saken. Spillerne tar den treneren de får, det er ikke mer å si om det.