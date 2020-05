Helstrup i nye TIL-samtaler

Ledelsen i Tromsø IL øker tempoet på jobben med å lande en ny hovedtrener.

Etter det NRK erfarer, har klubben hatt nye samtaler med HamKam-trener Gaute Helstrup denne uka. Han er den store favoritten til å etterfølge Simo Valakari på Alfheim.

Men HamKam vil helst ikke slippe mannen de hentet fra Tromsdalen foran 2019-sesongen.

– Gaute er en meget dyktig fotballtrener vi håper å beholde, sier sportssjef Espen Olsen til NRK.

Han hadde onsdag ettermiddag ikke hørt noe fra ledelsen i Tromsø, som for to uker siden tok kontakt – for å få lov til å snakke med Helstrup. Da var han 100 prosent permittert.

Ingen klausuler

Nå er dette halvert. Og Helstrup er ønsket tilbake på Hamar mot slutten av uka for å komme i gang med planleggingen av treningene og sesongen.

– Han reiser enten torsdag eller fredag, sier Espen Olsen.

Han er tydelig på at dersom Tromsø kommer på banen – og Helstrup selv vil nordover igjen, skal HamKam ha en økonomisk kompensasjon.

– Så Helstrup har ingen klausul om å kunne gå vederlagsfritt til for eksempel Tromsø?

– Nei, det finnes ingen klausuler i kontrakten, svarer Olsen.

Helstrup har kontrakt med HamKam ut 2020-sesongen.

Helstrup avlyste avtale

Styremedlem Lars Espejord i TIL vil fortsatt ikke kommentere navn. Og dermed heller ikke om Helstrup er nær å bli ansatt som ny TIL-trener.

– Vi er en dag nærmere. Målet er fortsatt å ha dette på plass i god tid før spillerne er tilbake fra ferie om to uker, sier Espejord.

– Så dette blir ikke landet i løpet av onsdagen?

– Det kan jeg ikke forestille meg.

Gaute Helstrup selv avlyste en intervjuavtale med NRK onsdag formiddag. Og har siden ikke besvart NRK henvendelser.