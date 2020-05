Gaute Helstrup skal etter det NRK erfarer allerede være i dialog med Tromsø IL om å overta som trener. Helstrups kontrakt løper ut dette året.

Helstrup skulle vært tilbake på jobb på Hamar sist mandag, men oppholder seg nå i Tromsø med familien.

Etter det NRK erfarer bestrider HamKam-oppsigelsen.

– Gaute Helstrup har kontrakt med HamKam, og mer enn det ønsker jeg ikke å kommentere, sier styreleder i HamKam, Rune Strand.

Han vil verken bekrefte eller avkrefte at Helstrup har sagt opp trenerjobben.

– Vi bare registrerer at Gaute ikke er på Briskeby i dag, sier Rune Strand.

I samtaler med Tromsø

NRK vet at Helstrup har hatt flere samtaler med ledelsen i Tromsø de siste dagene. Samtidig har flere andre kandidater, blant andre Per-Mathias Høgmo og Bjørn «Bummen» Johansen, sagt fra til Tromsø-ledelsen at de ikke lenger ønsket å være på klubbens liste.

– Hva syns du om at Tromsø, midt i koronatiden, forsøker å stjele treneren deres før seriestart?

– Det ønsker jeg ikke å gi noen kommentar til nå. Det får vi eventuelt komme tilbake til, sier HamKams styreleder, Rune Strand.

NRK har foreløpig ikke fått styreleder i Trømsø fotballklubb, Stig Bjørklund, i tale. HamKam-trener Gaute Helstrup har ikke besvart NRKs henvendelser.

Forventer ryddighet

Rune Strand i HamKam sier det er en spesiell tid for alle, men at han forventer at alle parter opptrer ryddig og greit.

– Det forventer jeg at Tromsø gjør, og det kommer vi til å gjøre, sier Strand.

Han vil ikke si om HamKam nå er i dialog med Tromsø.