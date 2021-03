Fylkesveien går i oppløsning: – Veistandarden bør ikke bestemme om du skal leve eller dø

På øyene utenfor Tromsø har mildværet tidligere i uken ført til store problemer i trafikken. Flere veier er nærmest maltraktert av vannmassene.

Bussjåføren på Reinøya utenfor Tromsø har denne uka nekta å kjøre skoleruta, folk har måttet bli hjemme fra jobb og postbilen fikk ikke levert post enkelte steder.

Likevel er ikke dette noe nytt for innbyggerne på Reinøya i Karlsøy kommune. De er vant til å få skader på bilene sine og bekymre seg for om det er trygt å kjøre fra A til B.



– Det er frustrerende. Vi kan ikke akseptere det lenger, sier Roger Sørensen som bor på østsiden av øya.

Roger Sørensen bor på Reinøya i Karlsøy kommune. Han er lite imponert over veistandarden – som har blitt ekstra ille den siste uken. Foto: Petter Strøm / NRK

Får ikke brøytet veien

Lørdag morgen våknet innbyggerne til det som til vanlig er godt nytt for øyboerne – snø. For da pleier veien å bli noenlunde kjørbar. Men nå skaper det bare ekstra problemer.

For så lenge veien er ødelagt under, kan ikke veien brøytes med en vanlig brøytebil med plog. Det er veien for dårlig til.

– Brøytemannskapene må benytte en traktor til å rydde bort så mye de klarer. De gjør så godt de kan, men har ingen sjanse til å rydde godt nok til at personbiler kan kjøre, sier Sørensen.

Slik ser veien ut lørdag, etter det siste snøfallet. Men veien kan ikke skrapes ned, fordi veien under har store hull og flyter utover. Du trenger javascript for å se video. Slik ser veien ut lørdag, etter det siste snøfallet. Men veien kan ikke skrapes ned, fordi veien under har store hull og flyter utover.

– Kan ende tragisk

Roger ønsker som mange andre i kommunen, at veistandarden skal bli bedre. I 2019 anmeldte han fylkeskommunen for de dårlige veiene. Han har fått kjenne på de ytterste konsekvensene de dårligere veiene kan føre til.

Rogers mor i 80-årene ble alvorlig syk med mistanke om hjerneblødning en dag i 2019. Hun trengte ambulanse fort.

På grunn av at veien var i dårlig stand, klarte ikke ambulansen å komme seg frem.

Til slutt ble moren fraktet med båt, som tok mellom fem og seks timer. Mye lengre tid enn vanlig. Roger mener moren kunne klart seg mye bedre, dersom ambulansen kunne kjørt på veien som normalt. Noen uker etter hendelsen døde moren til Roger.

– Jeg er selvfølgelig bekymra for at dette kan skje igjen. Vi har flere her i bygda vår som er i en alder og helsetilstand som kan trenge legetilsyn. Veistandarden bør ikke bestemme om du skal leve eller dø, sier han.

Anmeldelsen ble imidlertid henlagt noen få uker etter.

I 2019 anmeldte Roger Sørensen fylkeskommunen for dårlig vedlikehold av veiene på Reinøya. Saken ble henlagt. Foto: Petter Strøm / NRK

Skolebussen nektet å kjøre

På grunn av frosne stikkrenner og store vannmengder de siste ukene, har flere mil av grusveien på Reinøya blitt ukjørbar.

– Store deler av veien er ødelagt og jeg vurderte derfor at det var uforsvarlig å kjøre der, sier Kevin Lockertsen som kjører skolebussen.

Denne uka nektet bussjåføren å kjøre skoleruta, og han er ikke den eneste.

De store kratrene i veien har skapt problemer for posten som ikke har fått kjørt ut post til flere innbyggere siden mandag. Veiene fører også til at produsentene på Reinøya sliter med å få levert sine varer.

Tord Aasmoe har hytte på Reinøya. Søndag filmet han denne snutten, som viser hvordan regnvannet har gravd seg ned i veibanen, cirka en kilometer før bygda Finnkroken.

Regnvann har gravd seg et løp over veien, cirka en kilometer før bygda Finnkroken på Reinøya i Karlsøy kommune. Du trenger javascript for å se video. Regnvann har gravd seg et løp over veien, cirka en kilometer før bygda Finnkroken på Reinøya i Karlsøy kommune.

– Det begynte å regne på onsdag. Dette var en varslet katastrofe, sier Aasmoe.

Han mener det gjennom hele vinteren har vært gjort for lite for å forebygge skader ved væromslag.

– Bare tomme løfter

Reparasjon av fylkesveien på Reinøya er i gang. Denne uka har arbeidet med høvling og tilføring av grus startet.

– Vi var ikke forberedt på at grusveiene ville få så store skader som de fikk i helga. Det arbeides nå med å reparere, men snøen som faller nå hindrer arbeidet, sier Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark.

Hun forteller at tidspunkt for når hele veinettet er reparert er usikkert.

Likevel mener flere at å fylle på grus i ny og ne ikke er nok.

Ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen, opplever at fylkeskommunen er lite villig til dialog.

– Vi har vært i kontakt med fylkeskommunen ved flere anledninger angående flere veier i kommunen. Som andre steder i Troms og Finnmark blir vi ikke prioritert.

Ordføreren i Karlsøy kommune Mona Pedersen er lei av at fylkeskommunen ikke prioriterer dem. Foto: Veronica Turnage / NRK

Frykter fraflytting

NRK får opplyst at fylkeskommunen har satt utbedring av veiene på vent, i sammenheng med at det ikke er tatt noen avgjørelse om Langsundforbindelsen. Det er en tunnel som binder Reinøya og fastlandet sammen, og som har vært planlagt i 30 år.

At fylkeskommunen sier de er i gang med å utbedre veiene, mener ordføreren kun er tomme løfter.

– De kommer bare til å fylle på litt grus og si at det ikke er nok penger til å gjøre noe mer. Det har vi hørt før.

Slik ser veien ut lørdag, etter det siste snøfallet. Men veien kan ikke skrapes ned, fordi veien under har store hull og flyter utover. Foto: Elisabeth Johansen

Pedersen mener det er spesielt at fylkeskommunen kan bruke Langsundforbindelsen som et argument. Det mener også arbeiderpartipolitiker i kommunen, Vidar Nylund. Han har den siste uka selv vært i kontakt med fylkeskommunen.

– Det er helt utrolig at de kommer med sånne argumenter. Vi kan ikke vente på Langsundforbindelsen, sier Nylund.

Han mener folk flytter fra kommunen, eller velger å ikke bosette seg enkelte steder på grunn av det dårlige veinettet.

– Fylkespolitikerne må se alvoret. Det er ingen som vil bo her hvis de ikke fikser veiene.