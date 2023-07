Før helgen var det plukket 5100 døde fugler i Vadsø. Nå er tallet på døde fugler oppe i 8850.

Nå settes Sivilforsvaret inn i arbeidet med å få ryddet vekk død villfugl i kommunen.

– Det å sette folk inn i et sånt oppdrag, det er noe uvanlig. Fugleinfluensa er ikke noe vi holder på med til daglig, sier fungerende distriktssjef i Sivilforsvaret i Øst-Finnmark, Ola Johansen.

– Men all den tid det er behov for det og det er en situasjon som avviker fra det normale, så er vi innstilt på å hjelpe til, sier Johansen.

I første omgang vil Sivilforsvaret bidra med ti personer til opprydningsarbeid mandag og tirsdag. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Driftsleder i Vadsø kommune, Pål Johnsen, sier hjelpen vil komme svært godt med.

– Det betyr at vi får avlastet de som har jobbet på spreng med dette hos oss. Det er midt i ferietiden, og vi har ikke så mange hender å ta av, sier Pål Johnsen.

Spadetak med død fugl

Mannskap fra Vadsø kommune rydder døde fugler på spreng, og det er lite som tyder på at fugleinfluensautbruddet skal minske i omfang med det første.

– Det første ordet jeg vil bruke er katastrofalt. Vi har plukket 3000 døde måker bare i helgen, sier driftsleder Pål Johnsen.

Pål Johnsen forteller om groteske syn som møter ryddemannskapene.

– Enkelte steder kan man skufle spadetak for spadetak med døde fugler.

Omfattende arbeid

Fugleinfluensautbruddet som preger flere kommuner lengst nord i landet, er altså svært omfattende.

Mattilsynet beskriver situasjonen som det største utbruddet av fugleinfluensa hos villfugl Norge har sett.

Veterinærinstituttet som bistår Mattilsynet med faglige råd i forbindelse med det pågående utbrudd i fuglekolonier i Finnmark, har gått ut og bedt alle dyreeiere om å holde katter og hunder unna syke og døde fugler.

Bare i løpet av helgen ble det plukket opp 3000 døde fugler i Vadsø. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Mandag ble det påvist fugleinfluensa-virus hos en revevalp som nylig ble funnet død i Tromsø.

For å minske smittefaren har ryddemannskapet i Vadsø nå begynt å putte de døde fuglene i egne spesial-containere.

– Nytt av helgen er at vi legger de døde fuglene inn i lukkede containere. Det er litt mer omfattende arbeid for oss, for vi må putte inn én og én fugl, i stedet for å kaste dem «posevis», slik vi gjorde i forrige uke, sier Pål Johnsen.

Fjerner døde fugl fra tak

I Hammerfest bistår brannvesenet med å fjerne døde krykkjer fra bygårdstak i sentrum av byen.

– Det er ikke snakk om så store mengder død fugl som i Øst-Finnmark, men vi prøver å gjøre det vi kan for å være forberedt og for å hindre videre smitte, sier brannsjef Arne Myrseth.

Myrseth sier de fjernet mellom 30 til 40 døde fugler fra én bygård.

– Vi ser også en del syke fugler som ikke flytter på seg, sier Myrseth.

– Må akseptere døde fugler

Fredag hadde kommunene i Troms og Finnmark et møte med Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet (FHI) og Mattilsynet. Der ba Vadsø om at de måtte få mer hjelp. Det har de imidlertid foreløpig fått avslag på.

– Avslaget betyr i praksis at befolkningen foreløpig må akseptere at det ligger døde fugler mange steder, skriver Vadsø-ordfører Wenche Pedersen i en oppdatering på Facebook.

Mannskap i fullt smittevernutstyr fra Vadsø kommune håndterer døde krykkjer som følge av det massive fugleinfluensautbruddet i nord. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Fredag sa landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) at hun har bedt om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.

– Mattilsynet vurderer fortløpende tiltak for å hindre smittespredning, sa hun til NTB fredag.

Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

NRK forklarer Fugleinfluensa - dette er viktig å vite Bla videre Hva er det? Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 prosent.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Fugleinfluensa ble påvist i Norge for første gang i 2020. I 2022 ble den påvist på Svalbard og Jan Mayen. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn.

Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til mennesker via mat eller drikkevann. Hvordan forebygge smitte? Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider.

Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.

Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler. (Kilder: FHI, Mattilsynet) Forrige kort Neste kort