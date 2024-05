Hagebløffen

I motsetning til hva som står på etikettene, kan prydvekstene du kjøper på hagesenteret rett og slett være skadelige for våre pollinerende venner. Det viser en ny svensk undersøkelse utført av Naturskyddsföreningen.

Å unngå såkalte «bievennlige» planter fra butikken kan faktisk være det beste valget om du vil hjelpe insektene i hagen.

Gjør vondt verre

Norsk institutt for naturforskning lanserte sin overvåkning av insekter i Norge forrige uke, som viser at mengden insekter har gått drastisk ned de siste fire årene.

Mange er bekymret for nedgangen i antall insekter og ønsker å tilrettelegge i egen hage. Da er det lett å plukke med seg blomster eller frø fra butikken, merket som «pollinatorvennlige» eller «bievennlige». Det bør du kanskje helst la være, de kan nemlig gjøre vondt verre.

«De fant insektvennlige planter fulle av insektgift!»

Rapporten fra Naturskyddsföreningen har satt sinnene i kok i nabolandet vårt. Det er liten grunn til å tro at en tilsvarende undersøkelse i Norge ville gitt vesentlig forskjellige resultater.

Giftig lokkemat

54 ulike planter markedsført som insektvennlige ble sendt til analyse. I 53 av plantene ble det funnet sprøytemidler, deriblant 22 ulike insektgifter. Ja, du leste riktig. De fant insektvennlige planter fulle av insektgift! Sprøytemidlene skiller ikke mellom venn og fiende, men er giftige for alle insekter. Les også Stor nedgang i insekter

Sprøytemidler er en samlebetegnelse på kjemikalier som brukes for å bekjempe sopp, dyr eller planter.

De «bievennlige» blomstene tiltrekker seg bier, humler og andre pollinerende insekter, som får i seg gift fra både nektar og pollen. De fungerer i praksis som forlokkende giftfeller. Høyest var konsentrasjonene i blomstene, men sprøytemidler ble funnet i alle plantedeler.

Flest ulike sprøytemidler ble funnet i jorda som fulgte med plantene, deriblant stoffer som er giftige for meitemark. Blant blomstene ble det funnet flest sprøytemidler i en lavendelplante. Den inneholdt så mye som 22 ulike sprøytemidler.

«De som arbeider i blomsterproduksjonen har høye verdier av giftstoffer i kroppen.»

Et alternativ til å kjøpe ferdige planter, er å dyrke de fram selv fra frø. Naturskyddsföreningen sendte også frøposer med frø med bievennlige planter til analyse. I snitt var konsentrasjonene lavere, men så mange som 36 av de 68 frøposene som ble sjekket inneholdt minst ett sprøytemiddel.

Ingen grenseverdier eller kontroll

I matvarer er det fastsatte grenseverdier for sprøytemiddelrester, og Mattilsynet utfører kontroller. For prydvekster derimot, utføres det ikke lignende kontroller. Faktisk finnes det ikke noe regelverk som regulerer bruken av tillatte sprøytemidler i det hele tatt.

16 stoffer som er ulovlige å bruke i EU, ble også funnet i plantene som ble undersøkt. Deriblant to såkalte neonikotinoider, insektmidler som er forbudt fordi de er svært skadelige for bier og humler. Les også Ber folk droppe plenklippen i mai

Blomsterindustrien er en stor internasjonal bransje, som er svært kompleks og uoversiktlig. Millioner av prydvekster krysser landegrenser hver dag. Det er lite sporbarhet, både når det gjelder opprinnelsesland og hvilke sprøytemidler som har blitt brukt.

Lite sporbarhet og lite tilgjengelig informasjon gjør det vanskelig for forbrukere å ta beviste valg.

Skadelig for alt levende

Høye doser kan være direkte dødelige, men selv lave verdier kan ha skadelig påvirkning på insekters evne til å reprodusere seg, navigere eller fly. De forekommer sjelden alene, men oftest i en giftig cocktail av flere sprøytemidler, med uante kombinasjonseffekter.

«Ikke la deg lure til å tro at «bievennlige» er bra for biene.»

Mange av sprøytemidlene har lang halveringstid. De blir værende i naturen og gjør skade lenge.

Hele 57 av sprøytemidlene som ble funnet er skadelige for organismer som lever i vann. En femtedel av alle vassdrag i Europa inneholder så høye nivåer av sprøytemidler at det regnes som skadelig for miljøet.

Totalt ble det funnet 23 stoffer som er regnet som skadelige for mennesker. De er koblet til kreft, fosterskade og reduksjon i fertilitet.

Undersøkelsen fra Sverige viste også at de som arbeider i blomsterproduksjonen har høye verdier av giftstoffer i kroppen. 9 av stoffene som ble funnet er såkalte PFAS. De blir også kalt evighetskjemikalier, de brytes ned svært langsomt, eller ikke i det hele tatt. De kan føre til overvekt, kreft, infertilitet og leverskader hos mennesker.

«Sprøytemidlene er giftige for alle insekter.»

Neppe annerledes i Norge

I likhet med i Sverige importeres mesteparten av alle prydvekstene i Norge fra Danmark, Tyskland og Nederland. Det er dermed liten grunn til å tro at resultatene fra en tilsvarende undersøkelse her til lands ville skilt seg vesentlig fra den nedslående rapporten.

I økologisk produksjon er det ikke tillatt med kjemisk-syntetiske sprøytegifter. Ved å kjøpe økologiske frø, prydvekster og mat støtter du et landbruk som er gunstig for insekter og biologisk mangfold, både over og under jorda.

I likhet med for matvarer, bør det innføres grenseverdier for sprøytemidler og kontrollering også av prydvekster. Politikerne må sørge for ambisiøse mål for mindre bruk av sprøytemidler. De som selger blomster, planter og frø må sørge for at de ikke villeder forbrukerne.

Dette kan du gjøre:

Tilby insektene både mat og boplass i hagen.

Kjøp ubeisede eller økologiske frø.

Kjøp økologiske planter og blomster.

Etterspør økologiske prydvekster, da vil produksjonen øke.

Ikke bruk gift i hagen.

Lag plass til ville, norske planter i hagen.

Klipp gresset sjeldnere og la vill blomstene i plenen blomstre.