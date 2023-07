Det er tredje gangen det påvises HPAI hos rødrev i Norge, som ble funnet død i Tromsø.

I fjor ble viruset påvist på to rødrever i Stad kommune, melder Veterinærinstituttet.

Det er som oftest fuglene som smittes av fugleinfluensa, men i enkelte tilfeller blir det påvist hos pattedyr.

At det er påvist hos en rødrev, er ikke overraskende sier fjørfeansvarlig ved Veterinærinstituttet, Grim Rømo, om reven som ble funnet i forrige uke.

– Utbruddet vi ser nå medfører stor dødelighet i villfuglpopulasjonene i enkelte områder, og åtseletere, som rødrev, utsettes for et høyt smittepress ved å spise store mengder smittede fugler. Med bakgrunn i dette er denne påvisningen ikke så overraskende, sier Rømo.

Ber folk være oppmerksom

Ifølge Veterinærinstituttet vil symptomene hos rovdyr varierer, men de trekker frem sirkelgangen, skjev hodestillingen og dårlig balanse, som de symptomene som oftest blir rapportert.

– Det er viktig at befolkningen er oppmerksomme på syke rovdyr i områder med påvist HPAI i villfuglpopulasjonen, og rapporterer dette til Mattilsynet. Denne oppfordringen gjelder spesielt hvis rovdyrene har nevrologiske symptomer som beskrevet ovenfor, sier Rømo.

Revevalpen som ble funnet død ble obdusert på Veterinærinstituttet i Tromsø. Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK

Påvist flere steder i Norge

– Det er fortsatt et stort antall døde fugler som blir funnet i Vadsø. Det er plukket rundt 3.000 døde fugler denne helgen, sier Rømo til NRK.

I forrige uke ble det påvist fugleinfluensa i Bodø og nord i Trøndelag, sier han.

– Frykter du at det er noen andre dyr kan ha blitt smittet med fugleinfluensa?

– Det er i hvert fall begrunnelse for å samle inn de døde og syke fuglene for å senke smittepresset og for å hindre at smitten sprer seg til andre fugler og sjø- og landpattedyr, sier han til NRK.

Veterinærinstituttet ber katte- og hundeeiere være ekstra oppmerksomme på døde og syke fugler i området.

NRK forklarer Fugleinfluensa - dette er viktig å vite Bla videre Hva er det? Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 prosent.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Fugleinfluensa ble påvist i Norge for første gang i 2020. I 2022 ble den påvist på Svalbard og Jan Mayen. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn.

Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til mennesker via mat eller drikkevann. Hvordan forebygge smitte? Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider.

Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.

Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler. (Kilder: FHI, Mattilsynet) Forrige kort Neste kort

Den siste tiden er det påvist fugleinfluensa i flere deler av Norge.

Mattilsynet beskriver situasjonen som det største utbruddet av fugleinfluensa hos villfugl Norge har sett.

Den alvorlige formen av sykdommen betegnes som sterkt sykdomsframkallende (høypatogen) fugleinfluensa.

Det finnes også varianter av fugleinfluensa som ikke er sykdomsframkallende, eller kun gir milde luftveissymptomer når de smitter fjørfe.

