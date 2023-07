Pose på pose med død fugl i Vadsø – 1000 måker ble hentet ut mandag

Fugleinfluensa herjer langs kysten av Finnmark. Ingen vet nøyaktig hvor mange som er smittet.

– Det er begrenset antall døde fugler man finner. Så er det bare en brøkdel av disse som blir prøvetatt, sier Grim Rømo, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Bare i Storelva i Vadsø ble det mandag tatt ut rundt 1000 døde måker. Kommunen må ta ut flere ressurser dersom problemet fortsetter.

De tre fugleplukkerne

– Det ser ikke bra ut, verken for lokalbefolkningen eller for turistene som besøker oss her oppe i Vadsø, sier driftsleder i kommunen, Pål Johnsen.

Fra Storelva forteller han NRK om en uoversiktlig situasjon. Ingen vet hvor lenge det vil pågå eller hvor mange fugl som vil drifte inn langs elvekanten i Vadsø i tiden fremover.

Per nå har kommunen designert tre fugleplukkere, men er forberedt på å gjøre mer.

Foreløpig har Vadsø kommune aktivisert de tre fugleplukkerne Glenn Terje Kostamo (fra venstre), Adrian Johnsen og Eimund Larsen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Jeg føler det kommer nye hele tiden, at vi bare rydder plass til de neste, sier Glenn Terje Kostamo.

Han, Adrian Johnsen og Eimund Larsen har siden fredag plukket om lag 1600 døde fugl i Vadsø.

– Det er jo helt sinnssykt mye. Jeg plukker i ti minutter, og på den tiden har gjerne en, to eller tre nye dødd, sier Eimund.

Gutta som har fått ansvar for opprydningen i Vadsø beskriver det hele som ubehagelig. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

De beskriver at flere av måkene blir sittende rundt en gravplass av døde kollegaer.

– Man ser at mange av dem lider. Ligger og vrikker på hodet og beveger seg, sier Adrian.

Om problemet fortsetter, vurderer kommunen å be Sivilforsvaret om hjelp. Pål Johnsen sier de vil følge situasjonen nøye de neste dagene.

Ekstremt mye i nord

Siden høsten 2020 har fugleinfluensa spredt seg blant fugler i Europa og andre deler av verden. I mai skrev den britiske avisen The Guardian at over 50.000 fugler har dødd av smitte mellom oktober 2021 og april 2023 i Storbritannia.

Nå er det stor dødelighet blant fugler smittet av fugleinfluensa. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Det er snakk om store mørketall. Mange av fuglene blir tatt av rovdyr, forklarer Grim Rømo fra Veterinærinstituttet.

I Norge har vi ikke eksakte tall, men det er påvist smitte i store deler av Nord-Norge. I fjor ble det også påvist smitte på Svalbard for første gang.

Rømo beskriver situasjonen langs kysten av Finnmark som ekstrem.

– Det er definitivt urovekkende. Mange av bestandene her er trua og det er stor dødelighet.

Grim Rømo, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet, sier fugleinfluensa situasjonen er urovekkende. Foto: Bryndis Holm / Veterinærinstituttet

Krykkjene, som er en rødlistet måkeart, står for en stor andel av de smittede fuglene.

– Hva gjør man dersom man møter på en syk fugl?

– Vanligvis ville rådet vært å hjelpe eller avlive fuglen, men med tanke på utbruddet og smittefaren, vil man helst ikke at privatpersoner er i kontakt med fuglene.