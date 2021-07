– Jeg er veldig glad for at seksualitetsundervisningen blir bedre for de neste generasjonene. Da slipper veldig mange unge å lide og plages med problemer knyttet til seksualitet, sier Polina Vorobeva.

19-åringen fra Tromsø vant Sex og Politikk sin illustratørkonkurranse. Dermed har sommeren gått til å lage illustrasjoner som skal brukes i organisasjonens nye materiell til seksualitetsundervisning på Videregående.

Obligatorisk for første gang

Til høsten er det første gang at dette blir obligatorisk undervisning på videregående. Tidligere har elever kun hatt det på ungdomsskolen.

– Jeg tenkte at dette oppdraget var perfekt for meg. Da kunne jeg bruke kunsten til det jeg brenner for, sier Vorobeva.

Det heter ikke lengre seksualundervisning, men seksualitetsundervisning. Her er en av illustrasjonene Polina har laget til materialet. Grafikk: Sex og politikk/Polina Vorobeva

Selv har Vorobeva akkurat fullført 3. året på Breivang videregående i Tromsø, der hun gikk på kunst, design og arkitekturlinja.

Nå skal hun begynne å studere kjønnsstudier ved Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene skal hun fortsette å tegne.

– Jeg skal selvfølgelig jobbe med det ved siden av. Jeg synes det er veldig interessant hvordan man kan bruke kunst for å forenkle informasjon, bearbeide den og gjøre den mer tilgjengelig for alle mulige folkegrupper, sier Vorobena.

Det er første gang Sex og politikk lager undervisningsmateriell til videregående skole. Tidligere har de rettet seg mot grunnskolen blant annet gjennom «Uke 6», som er det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge.

Positiv seksualitet

Det nye materiellet «Uke 16» er tilpassa 16 til 18 åringer og tar utgangspunkt i de nye læreplanene.

– Det som ofte har vært grunnlaget for seksualitetsundervisninga er en negativ forståelse. Det har handlet om å unngå å få kjønnssykdommer og bli gravid, sier daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen.

– Men seksualiteten er jo noe positivt som de fleste av oss opplever som en god ting. Så vi har en positiv seksualitetsforståelse. Vårt utgangspunkt er at folk skal ha en best mulig seksuell helse, det er like viktig som andre deler av helsa vår.

Tor-Hugne Olsen jobber for at flere skal få tlgang på prevensjon. Foto: Frida Marie Grande

Materiellet er laget i samarbeid med lærere og elever. Hovedtemaet er seksuelle rettigheter, i tillegg til å behandle temaer som grensesetting og overgrep.

–Vi kommer heller ikke utenom digital seksualitet. Det er noe som lærere og skoler har bedt om lenge, sier Olsen.

– Ungdommer er jo mye i sosiale medier og det kan både være fint og utfordrende, som problemer knytta til deling av nakenbilder.

Bedre å lære om sex på skolen enn fra internett

Illustratør Polina Vorobeva flytta fra Russland til Nore da hun skulle begynne i 7. klasse.

Selv synes hun ikke at det var nok seksualitetsundervisning, og er glad for at seksualitetsundervisning nå er obligatorisk på videregående også.

– Da får elever informasjon som er laget for dem, og som kommer fra en sikker kilde. På internett kan man finne mye rart og det er ikke den beste kilden. Når det kommer fra skolen er det tryggere, mener Vorobeva.