CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

– Det har skjedd dramatiske ting på ti år. Det er bekymringsverdig, sier havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Mats Granskog.

Sist han var på Nordpolen landet han med fly. I dag er ikke det mulig, fordi isen ikke er solid nok.

Granskog er én av 27 forskere og teknikere som er med forskingsskipet på sin første tur til Nordpolen. Skipet nådde Nordpolen 15.30.

Vitenskapelig toktleder Paul Dodd, på nesten 90 grader. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt

Det var flere dager tidligere enn forventet.

– Vi vet jo at polhavet er i endring, men at endringene er såpass omfattende hadde vi ikke forventet, sier toktleder og polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund.

Skipet satte kursen mot Nordpolen fra Tromsø 19. juli. Ifølge Misund hadde de forventet å bruke lengre tid og mer maskinkraft for å nå Nordpolen.

– Vi var forberedt på mye mer isbryting. Men i lange perioder har vi hatt åpne partier hele veien, sier han.

– Det overrasker oss veldig.

Toktleder og polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund, ble overrasket over for lite is det er i Polhavet. Bildet er tatt samme dag som de ankom Nordpolen. Foto: TRINE LISE SVIGGUM HELGERUD / NORSK POLARINSTITUTT

– Behov for mer kunnskap

Ekspedisjonen er en del av Polhavstoktet 2022 i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT Norges arktiske universitet.

På Nordpolen og i området rundt skal de gjennomføre omfattende miljøprøvetaking.

– Toktet er viktig for å fylle kunnskapshull og for framtidas forvaltning av Polhavet, sier Misund.

Han mener det er viktig at Norge er til stede i Polhavet og følger med på klimautviklingen.

– Med minkende isdekke kommer store deler av Polhavet til å bli tilgjengelig hele året, og polpunktet kan om få år bli isfritt om høsten. På sikt vil vi se økt aktivitet rundt Nordpolen, nye transportruter, økt turisme og kanskje også fiskeriaktivitet lenger nord, sier Misund.

Forskningsleder Paul Dodd mener det er viktig å samle inn mer kunnskap fra området, for å forberede oss på overgangen fra et hvitt og isdekt polhav til et blått og åpent hav.

– Det er behov for kunnskap om hvordan havstrømmer, karbonkretsløp og fiskevandringer påvirkes i et hav som bare vil være helt dekket av is om vinteren, og ikke lenger hele året, sier han.

Havisforskerne Mats Granskog og Dimitry Divine føler nøye med på hvor mye is det er i området. Foto: TRINE LISE SVIGGUM HELGERUD / NORSK POLARINSTITUTT

Bekymret over lite is

Havisforskerne har systematisk observert havisdekket fra båten. De registrerer at det fortsatt er is, men ikke den samme type is som før.

Isen er mye tynnere en tidligere, og det meste av isen er førsteårsis.

Mats Granskog er bekymret for hvor lite is det er på Nordpolen. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt

– Det betyr at isen er ung og ny. Den vokste vinteren som var og har ikke overlevd en sommer enda. Dette er en trend vi har sett de siste årene, Granskog.

Han er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få.

– Det er en del dyrearter som er avhengig av is, som nå vil få det vanskeligere.

Slik så havisdekket ut to timer før skipet ankom Nordpolen. Foto: TRINE LISE SVIGGUM HELGERUD / NORSK POLARINSTITUTT

Toktleder Misund er også bekymret over den lave ismengden, og ser på det som et tydelig bevis på global oppvarming.

– Det er foruroligende at det er så lite is.

Men lite is gir også en uventet mulighet på Nordpolen.

– Vi skal faktisk fiske litt her. Det er ingen problemer med å finne åpninger, sier han.