Onsdag ble den unike genforskningen fra de forhistoriske mammutene publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskiftet Nature.

DNA-et fra mammutene er en halv million år eldre enn det tidligere eldste DNA-et som er analysert.

Forsker og førsteamanuensis ved UiT- Norges arktiske universitet Peter Heintzman har bidratt til det store gjennombruddet. Sammen med forskere fra blant annet Sverige, Danmark, og USA.

Heintzman forteller at det er tre grunner til at forskningen er viktig.

– Først, bare den tekniske prestasjonen med å gjenopprette det eldste DNA hittil. For det andre gir det ny innsikt i mammutens evolusjon. Og for det tredje gjør det at vi kan se på endringer hos dyrearter over tid.

Spektakulær forskning

DNA-et som før var regnet som verdens eldste kom fra en 700 000 år gammel hest. Nå er altså rekorden slått, med DNA fra en 1,2 millioner år gammel mammut.

Forskeren fra UiT forteller at det var en lang prosess å lese DNA-et fra tennene de har funnet i Sibir.

Heintzman forklarer at tre forskjellige jeksler fra tre ulike mammuter ble undersøkt. Disse ble funnet i permafrosten, noe som har gjort det utfordrende å analysere. Selve prosessen har tatt flere år.

Likevel er det ikke bare positive nyheter at forskerne har gjort overraskende funn fra tennene fra Sibir.

UiT-forsker Peter Heintzman er en av forskerne bak den nye studien. Foto: Jonatan Ottesen / UiT

Arbeidet haster

DNA bevares best i kulda. Dette er noe av grunnen til at det over en million år gamle DNA-et fortsatt kan undersøkes.

I det nordøstlige Sibir i Russland er klimaet perfekt for å bevare DNA, forklarer forskeren. Kulden, mørket og mangelen på oksygen er noe av det som har bevart mammuttennene i permafrosten.

Likevel vil permafrosten med tiden smelte på grunn av klimaendringene. Dette kan føre til at viktig forskning kan gå tapt.

– Det er mye DNA som venter på å bli funnet under permafrosten. Når det blir varmere kan funn som ben og tenner råtne. Dermed vil også all informasjonen i disse funnene bli borte for alltid, sier Heintzman.

Forskerne anser derfor at de er i et kappløp med tiden.

Deler av mammuttenner førte til historiske funn. Foto: Jonatan Ottesen / UiT

Løst gåten

Det som overrasket forskerne mest var funnet av en ny type mammut, den colombianske mammuten. Rettere sagt, en ny avstamming eller slektslinje.

Forskerne visste hvor gammel den eldste mammuten var, men de var både overrasket og fornøyd da de klarte å oppdage den nye avstammingen.

– Arbeidet vårt viser at den nye typen, kalt Mammuthus columbi fra Nord-Amerika, er en hybrid mellom den 1,2 million år gamle mammuten og den ullhårete mammuten.