Det er kanskje ikke mye som får hardbarka sjøfolk til å ta til tårene.

Men det skjedde da en båt som er restaurert med utallige dugnadstimer, og som er en viktig del av historien i nord, plutselig måtte gi tapt for vinden.

For i Balsfjord i Troms var vinden så vill at pensjonistene i Aursfjord kystlag ble stående blanke i øynene mens trosser og tau ble røsket løs fra kystbåten «Pia Marie».

– «Ingunn» kom hardt og brutalt. Vi har aldri sett den bryte på så hardt, sier leder Johan Robertsen.

Kystbåten var en 52 fots restaurert perle fra 1982, som ble brukt for å lære bort kystkulturen til skoleklasser og andre interesserte.

– Det er en sorg. Det er en båt vi har blitt glad i, og har brukt mye tid på. Og så har det jo vært en glede å kunne fremme kystkulturen. Så nei, det ble sterkt.

Skademeldingene strømmer inn

Både stormene tidligere i uken og ekstremværet «Ingunn» har ført til at skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene.

Tryg forsikring sier de har fått 100 skademeldinger fra starten av uken, og 150 på ekstremværet før lunsj fredag.

Gjensidige har fått over 400 skademeldinger bare for «Ingunn».

Framtind har fått over 300 skademeldinger.

På Tangstad på Vestvågøy i Lofoten har flere bygninger fått store skader etter ekstremværet «Ingunn». Du trenger javascript for å se video. På Tangstad på Vestvågøy i Lofoten har flere bygninger fått store skader etter ekstremværet «Ingunn».

Skadene dreier seg i hovedsak om takskader, der deler av tak eller takstein har løsnet i den kraftige vinden.

– Men vi har også brygger som har blitt skylt på land, naust som har blåst på sjøen, og terrasser som har blitt ofre for den kraftige vinden, pluss vannskader der tak eller kledning har løsnet og regnvann har trengt inn, sier pressesjef Ole Irgens i Tryg forsikring.

I tillegg har de en god del bilskader der biler er truffet av flyvende gjenstander.

– Vi mottar en jevn strøm av henvendelser fra rammede kunder, og hjelper de så godt vi kan, sier Irgens.

Skadesakene er geografisk spredt på strekningen Bjørnafjorden i sør til Troms i nord. Flest skader har Tryg registrert i Vågan, Bodø og Værøy kommune.

Historisk storm?

Alle forsikringsselskap NRK har vært i kontakt med forventer at antall skademeldinger øker.

– Det verste været var jo i går, og da var det ikke tilrådelig å i det hele tatt bevege seg flere steder. Så det kan komme et etterslep, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.

Til tross for at meteorologene dro paralleller til nyttårsorkanen for 30 år siden i forkant, og at det torsdag ble satt vindrekord i Norge, er det for tidlig å sammenligne stormen i historisk perspektiv, mener forsikringsselskapet.

– At «Ingunn» isolert sett likevel er en stor hendelse, er det ingen tvil om. Men det har gått bedre enn man kunne frykte.

Manglet forsikring

I Balsfjord er de glade for at båten ikke gikk ned ute på storhavet, og at det ikke gikk liv tapt.

– Vi hadde sikret båten ekstra, men trossene røk rett av. Å lære gjør man jo hele livet, men det er noen trasige måter å lære på, sier Johan Robertsen.

Nå er de usikker på hva som skjer videre med «Pia Marie». For det er ikke sikkert at forsikringen holder.

Johan Robertsen og Aursfjord kystlag må nå ta en fot i bakken og tenke på framtiden. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Vi hadde ikke kasko på båten, men jeg har ansvarsforsikring. Så det blir en diskusjon med forsikringsselskapet om hva vi kan gjøre.

– Er det noen sjanse for å få den i stand igjen?

– For å si det sånn, når man ikke har kaskoforsikring så må man ha ressurser og midler til å gjøre det. Det er sikkert mulig, men pengene har ikke vi i Aursfjord kystlag, sier Robertsen.

– Vi må kanskje sette den på land og bruke den som en kystkulturbeskuelse.

