Seks års ventetid er over: – En stor glede i sorgen

NRK har i flere artikler fortalt om den Kurdiske flyktningfamilien fra Senja som ikke har blitt bosatt etter seks år med oppholdstillatelse i Norge. De har tre multihandikappede barn, som krever tilsyn og pleie døgnet rundt.

I starten av juli døde den ene sønnen, og mangel på bosettingskommune gjorde at familien bestemte seg for å begrave han i Irak.

Familien har bodd i Senja kommune, men ingen kommuner har sagt ja til å bosette barna. Flere har blitt bedt, men alle har avslått.

Nå er ventetiden over. Familien har fått tildelt Oslo kommune som bostedskommune.

– Glede i sorgen

Familien er nå i Irak for å begrave sønnen.

Herbjørg Valvåg og Tommy Myklebust er nære venner av familien.

Herbjørg Valvåg er god ven av familien. Her er hun sammen med Khalida Ismail Abdulqader. Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Det var en stor glede i sorgen å endelig få en plass og bo og være ønsket, sier Myklebust.

Han fikk telefon om nyheten fra Abdullah kort tid etter de hadde fått beskjeden.

– Han er veldig glad, med uttrykte også at han kom til å savne de han er glad i her i Senja kommune, sier Myklebust.

Majeed Hasan Abdullah er glad for å ha fått bostedskommune, men vil helst bli i Senja. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Valvåg forteller at familien er skuffet over at de ikke kan bli i Senja kommune.

– De har jo oppholdt seg her i alle disse årene, og har et lite nettverk her, sier hun.

Lang prosess

Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, er glad for at familien endelig har fått bosted i Norge.

– Vi har vært med på bosettingsprosessen og hatt møter med departementet, med imdi og statsråd. Det har synliggjort behovene for både kompetanse og det økonomiske slik at familien får et godt pleietilbud, sier ordføreren.

Han forteller at familien har gjort et stort inntrykk på både kommunen og mange av innbyggerne, og synes det er trist at de drar.

Samtidig understreker ordføreren at det viktigste er at familien har fått et sted å bo og et godt tilbud til barna.

Mamma Khalida holder yngstedatteren i handa. Foto: Malin Straumsnes / NRK

– IMDi er glad for at det har kommet til en løsning og at familien er tildelt en bosettingskommune rett før helgen, sier konstituert direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Lisbeth Fransplass Røren.

Hun opplyser at det har vært jobbet med å bosette familien over lang tid og at de har vært dialog med flere kommuner.

– Og nå er Oslo kommune er tildelt som bosettingskommune, sier hun.