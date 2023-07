Sønnen døde uten bosettingskommune – vil begrave ham i Irak

Majeed Hassan Abdullah snakker rolig til sin sønn som ligger i sykehussenga i Tromsø.

De har reist to og en halv time fra Senja, og venter på en operasjon.

Da NRK treffer Majeed er han sliten. Familien på fem har levd seks år i usikkerhet, og hjemme på Senja er den andre sønnen alvorlig syk. Han vil snart dø, forteller Majeed.

Fortsatt vil ingen kommuner ta imot flyktningfamilien for bosetting.

– Alle bare tenker på penger. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre, sukker Majeed.

En sonde i magen gjør at sønnen kan få mat. Nå er det problemer med sonden og den skal byttes på sykehuset i Tromsø.

De tre voksne barna hans er funksjonshemmet. De trenger pleie og omsorg døgnet rundt.

Men Senja kommune er uenige med staten om hvem som skal ta kostnadene.

Mens Majeed er på sykehuset i Tromsø får han beskjeden han har fryktet fra kona Khalida.

Sønnen deres hjemme på Senja har gått bort.

Hvor skal de begrave han, uten en bosettingskommune i Norge?

Ber regjeringa rydde opp

– Dette synliggjør at man må finne en rimelig og klok løsning før folk rett og slett dør, mens de venter på et fornuftig svar.

Det sier generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (Noas).

– Nå må justis- og beredskapsminister og arbeids- og inkluderingsminister sørge for at det statlige ansvaret og det kommunale ansvaret møtes, sånn at den enkelte flyktningfamilie ikke blir sittende i limbo i all evighet, sier Nesse.

Pål Nesse, generalsekretær i Noas. Foto: Halldor Asvall / NRK

Tirsdag treffer NRK Majeed Hasan Abdullah i Tromsø. Han har vært på politistasjonen for å ordne med papirer. Han og kona har bestemt seg for å sende sin avdøde sønn til Irak.

– Familien vil ha begravelse der, sier Majeed.

Grunnen er at familien ikke vet hvor i Norge de blir bosatt i fremtiden. Hvis de flytter fra kommunen, er det ingen som steller med graven.

Og det kan bli langt å reise for å sette ned lys og minnes sønnen.

– Gjør vondt langt inn i hjertet

Statssekretær Samra Akhtar i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ap) sier det er viktig for regjeringen at alle med opphold skal bo i en kommune.

Men hun understreker at bosetting er en frivillig oppgave for kommunene.

Statssekretær Samra Akhtar i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ap). Foto: Simen Gald

Dermed letes det fortsatt etter et bosted for familien på Senja.

– Jeg har forståelse for at dette er en krevende sak for de det gjelder. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jobber målrettet med å få bosatt alle flyktninger i Norge, også de med nedsatt funksjonsevne og omfattende omsorgsbehov. Eksempler som dette er ikke noe vi ønsker.

I dag er det staten, ved UDI, som betaler for pleie- og omsorgsbehovet til de voksne barna.

Akthar viser til at regjeringa gir mer penger til kommunene for å ta imot flyktninger med særskilte behov. Men det har ikke endret noe for familien på Senja.

Tommy Myklebust er en nær venn av familien. Han kaller situasjonen for skammelig og uverdig.

– De er i en stor sorgprosess. De har den utryggheten hengende over seg hele tiden. Jeg har utfordringer med å forklare dem hvorfor det er sånn. Det gjør vondt langt inn i hjertet, å fortelle dem at vi ikke kan ivareta dem bedre enn vi gjør.

Tommy Myklebust. Foto: Privat

Mener Staten har brutt menneskerettighetene

Advokat Hans Brox ved Rege & Simonsen sier det er staten som har ansvaret for at hans klienter har en bosettingskommune.

På vegne av foreldrene Majeed Hasan Abdulla og Khalida Ismail Abdulqade har han brakt saken inn for Diskrimineringsnemnda.

Brox hevder staten har drevet ulovlig diskriminering av foreldrene.

– Fordi de er nært tilknyttet personer med funksjonsnedsettelse, og den tilknytninga gjør at mine klienter ikke har fått en bosettingskommune.

Mamma Khalida holder yngstedatteren i handa. Alle tre barna bor på en privat institusjon, men den yngste dattera kommer ofte på besøk. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Familien vurderer også søksmål mot Staten for krenkelse av foreldrenes rett til familieliv, med bakgrunn i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Blant annet for at foreldrene tidvis har vært plassert langt unna barna. Og at de lever i stor usikkerhet for at enten barna eller de, plutselig kan bli plassert i en helt annen del av landet.

Statssekretær Samra Akhtar i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ap) vil ta stilling til et søksmål, dersom det kommer.

– Det er ikke naturlig for meg å kommentere det ytterligere, sier hun.

Lever i usikkerhet

Tom-Rune Eliseussen er ordfører for Senterpartiet i Senja kommune. En sjømatkommune som i fjor gikk med 140 millioner kroner i overskudd.

Ifølge Eliseussen vil bosetting av flyktningfamilien koste kommunen mange millioner av egen lomme.

De har beregnet 12–14 ekstra årsverk innen helse for å ta vare på familien, og ordføreren viser også til utfordringen med mangel på helsearbeidere.

– Det betyr at den tjenesten må lyses ut på anbud. Og da er det et privat firma som blir å levere den tjenesten. Det er jo et privat firma som leverer den tjenesten i dag. Så de er jo ivaretatt i så måte, sier Eliseussen.

Han mener det er opp til andre å vurdere det juridiske rundt menneskerettigheter.

Majeed jobber på Bakehuset på Finnsnes. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Majeed Hasan Abdullah sier at familien har det tungt i forbindelse med sønnens bortgang.

Samtidig vet han fortsatt ikke hvor, når eller om familien blir bosatt i Norge.

– Jeg er veldig redd. Vi vil ha bosetting i samme kommune. Vi kan ikke leve sånn.