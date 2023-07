– For det første så er det jo hjerteskjærende det denne familien nå opplever. Det å miste et barn, forstår vi jo alle at er forferdelig smertefullt.

SVs stortingsrepresentant Grete Wold er oppgitt.

NRK har i flere artikler fortalt om flyktningfamilien fra Senja som ikke har blitt bosatt etter seks år i Norge.

De har tre multihandikappede barn, som krever tilsyn og pleie døgnet rundt.

Nå er sønnen død, og familien vil begrave han i hjemlandet Irak. De vet ikke hvor de skal bo i Norge, og om de kan stelle med grava.

– Nå mener vi at denne saken har vært kjent både for statsråder, regjering og andre involverte i så mange år, at her må man rett og slett bare ta grep å skjære gjennom, krever Wold.

Kan skape presedens

Regjeringen viser til at de gir mer penger til kommunene for bosetting av flyktninger med funksjonsnedsettelser. I det reviderte budsjettet ble støtten økt fra 1,5 millioner til 2,5 millioner kroner per person.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil ikke følge SVs oppfordring om å «skjære igjennom», og bosette familien.

– Regjeringen ønsker et godt samarbeid med kommunene, og vi ønsker derfor ikke å gjøre slik som SV sier, for vi mener det vil skape en uheldig presedens fremover, sier statssekretær Samra Akhtar (Ap).

Nestleder Ida Lindtveit Røse mener behandlinga av flyktningfamilien er uakseptabel. Foto: Anders Fehn

Nestleder Ida Lindtveit Røse i KrF, reagerer kraftig på behandlingen av flyktningfamilien.

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Det kan ikke være sånn, dette er de mest sårbare flyktningene som har kommet til Norge. Barna trenger stabilitet, og det må det norske samfunnet gi dem.

KrF mener pengestøtten til kommunene fortsatt er for lav, og at den må økes ytterligere.

Majeed jobber på Bakehuset på Finnsnes, men en bosettingskommune har han og familien ikke fått, etter seks år i Norge. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Staten betaler for omsorgstilbud

I dag får familiens voksne barn pleie og omsorg ved en institusjon i Senja kommune.

Det er det Staten ved UDI som betaler for, ettersom familien ikke er bosatt i en kommune.

– Det er vanskelig for oss å forstå. For kostnadene med å hjelpe disse menneskene er jo den samme uavhengig av hvem som tar regninga, sier SVs Grete Wold.

– For disse pengene kunne kommunen kjøpt akkurat de samme tjenestene for. Så her er det kun spørsmål om en ordning og innretning av de samme midlene, som ville gitt familien en mye bedre livssituasjon.

Stortingsrepresentant for SV, Grete Wold Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Får familien en bosettingskommune vil det bety at de får et fast bosted, og at de slipper å leve i usikkerhet.

Det vil også innebære rett til opplæring i norsk, og hjelp til arbeid og utdanning.

Senja kommune har sagt nei til å bosette familien, blant annet på grunn av at støtteordningene er for lave.

Mener økt støtte vil hjelpe

NRK har spurt regjeringen om hvorfor pengene ikke kan gis rett til Senja kommune, siden staten allerede betaler for omsorgsbehovet til familien.

– Det er jo nettopp derfor vi har økt dette ekstra tilskuddet, for at det skal bidra til at også disse personene skal bosettes, svarer statssekretær Samra Akhtar.

– Hvorfor trenger det å være så byråkratisk?

– Vi mener at det å ha økt støtten, i tillegg til at tidsperioden for støtte er utvidet fra 5 til 10 år, skal bidra til at disse blir bosatt.

Statssekretær Samra Akhtar i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Foto: Simen Gald

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) leter fortsatt etter en bosettingskommune for familien.

Senest i forrige uke hadde de møte med en kommune for bosetting av familien.

– Vi håper på en snarlig løsning, sier konstituert direktør Lisbeth Fransplass Røren.