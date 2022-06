– Det er en alvorlig situasjon og det krever noen beredskapsmessige forberedelser når vannføringen er på et så høyt nivå, sier Anne Stavang, flomvarsler i NVE.

Det er sendt ut flomvarsel på oransje nivå for Målselvvassdraget og Reisavassdraget i Troms og Finnmark fylke.

Vannføringen er ventet å holde seg på et høyt nivå gjennom helgen.

– Et oransje farevarsel betyr at vi venter oversvømmelser, erosjonskader og flomskader.

Det kan føre til både stengte veier og bruer. I tillegg kan bebyggelse og infrastruktur for øvrig bli utsatt for alvorlige hendelser.

En meter fra husveggen

Reisaelvas nærmeste nabo, Henry Vangen, kan fortelle at elven nå er en 40 centimeter lavere flomtoppen i fjor. Da fikk han elven helt inn til husveggen.

Elven er nå en meter unna husveggen hans. Likevel er han ikke bekymret.

– Det kommer litt an på hvor varmt det blir og om det regnet. Jeg er ikke så veldig bekymret, de lover jo kaldere temperaturer over helgen.

Vangen er klar på at man må ha is i magen når en bor så nært elven.

– Det bruker å gå bra, det har gått bra i 70 år, så vi får håpe det står i år også.

Slik så det ut hos Vangen i fjor:

Fikk hagen oversvømt av flomvann

På mandag hadde Reisaelva gått forbi målene for femårsflom. Allerede da var ordfører Hilde Nyvoll bekymret for regnværet ventet til helgen. Hun sier at de nå følger med på elvas vannstand fra time til time. Hun har en klar oppfordring til folk.

– Det er veldig mange som syns det er artig å se på elva når den er stor og mektig som den er nå, men man må ikke gå så nært at man er til fare for seg selv.

Hun understreker at det er store krefter i sving.

Ordfører Hilde Nyvoll ved Reisaelva et tidligere år. Nå har elva fått flomvarsel på oransje nivå. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Vårflommen har ført til brukollaps

Snøsmeltingen og den store vannføringen har allerede ført til stengte veier.

Tirsdag kveld ble all trafikk over brua på E6 i Kvænangen stengt etter at den fikk seg en alvorlig knekk midt på.

Eneste omkjøringsmulighet er via Finland, og Norge har dermed vært delt i to.

Fra for eksempel Alta til Tromsø betyr dette at den 381 kilometer lange veien plutselig har blitt til en kjøretur på 544 kilometer.

Statens vegvesen jobber på spreng med å få satt på plass ei ny midlertidig bru. Målet er at brua skal stå klar i neste uke.

Statens vegvesen opplyser at de for tiden også har forsterket overvåkingen av de andre bruene.

– Vi overvåker alle bruene nøye. Vi har forsterket observasjon, med entreprenører men og enkelte steder sender vi ut egne byggepersonell. Noen bruer overvåker vi elektronisk, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Direktekamera som viser brua over E6 i Badderen i Kvænangen kommune i Nord-Troms.

Uforutsigbare sideelver

De berørte kommunene, NVE og de ulike etatene har fredag ettermiddag vært i møte i fylkesberedskapsrådet med statsforvalteren.

– Der har kommunene og de ulike etatene orientert om sine forberedelser, og hvordan man vurderer situasjonen. sier Knut Hoseth, regionsjef i NVE for region nord.

Knut Hoseth i NVE oppfordrer folk til å ikke oppholde seg nært elvebreddene. Foto: NVE

Han oppfordrer folk i de berørte områdene om å holde seg unna elvene og sikre løse gjenstander. Han sier også at hovedelvene ikke reager like raskt på nedbør og temperatur som de mindre sideelvene.

– De kan ha en helt annen oppførsel, der kan det oppstå situasjoner som er mer uforutsigbar og utfordrende.