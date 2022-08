– Det kalles jo Nordens Paris. Paris er full av rotter, men i Tromsø flyr de.

Bjørn-Magne Aspdal bor midt i Tromsø sentrum.

Han mener støynivået i byen er mye verre enn i fiskeværet der han vokste opp.

Aspdal skjønner godt at 42,6 prosent av 1009 spurte anser fuglene som et «svært stort problem». Tallene kommer frem i den ferske meningsmålingen gjort av InFact på vegne av NRK og Nordlys.

Han mener at måkene er betydelig større i byen enn i naturen, og at fuglene er en påkjenning for bybildet.

Bjørn-Magne Aspdal har opplevd at måker har stjålet mat fra vinduskarmen hans klokken fire på natten. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Vi kan ikke ha det slik

Også tromsøværing Britt Kvalsvik sier seg enig med flertallet i spørreundersøkelsen.

– Nå syns jeg det har tatt overhånd. Du kan ikke sette deg ned en plass, i hvert fall ikke med mat, før det kommer en koloni som vil smake, sier hun.

– Jeg satt ute på en restaurant og hadde litt mat på fatet. Det var bare sekunder før rundstykket borte.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, er ikke overrasket over at folk ser på måkene som et stort problem. Han har hørt om flere episoder der måker stuper ned for å ta mat fra barn og voksne i sentrum.

– Vi kan ikke ha det slik som vi har det nå.

Det er ikke bare i Tromsø fuglene skaper hodebry. Blant annet har Hammerfest i flere år hatt uønsket besøk av krykkjen.

Les også: Raser mot måkehåndtering – mener byen ser ut som et fuglefjell

Flertall for reduksjon

I undersøkelsen kommer det også frem at nesten 70 prosent av de spurte mener at det er nødvendig å sette i verk tiltak for å redusere antall måker i sentrum.

Det er dog ikke like enkelt som en kanskje skulle tro.

Forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tone Kristin Reiertsen, forklarer at man ikke kan drepe fuglen for å få ned bestanden.

Alle artene som hekker i Tromsø er nemlig utrydningstruet.

– En mye bedre og mer dyrevennlig måte, er å lage områder hvor krykkjene kan få lov til å hekke, uten at de er til sjenanse for folk.

En løsning kan være midlertidige krykkjehotell, forteller måkeforskeren.

Her kan fuglene etablere seg, og etter hvert trekke til et område hvor de er i mindre konflikt.

Man kan imidlertid kun bygge krykkjehotell etter at fuglene forlater byen på høsten, og til den kommer tilbake tidlig på våren.

– Kommet for å bli

Måkeforskeren ønsker dialog mellom alle berørte parter og en mer overordnet byplanlegging.

Hun mener man må peke ut soner i byen der krykkjene ikke får være, og andre steder der de kan bygge reir.

– Krykkjene og måkene er kommer til byen for å bli. Derfor er man nødt til å tenke tilrettelegging.

Ordføreren i Tromsø sier han vil vente med å trekke konklusjoner for hva som må og skal gjøres med måkeproblemene.

– Jeg tenkte at vi skal sette ned en gruppe, oppnevnt av politikerne, som skal se på hva vi kan gjøre på kort- og lang sikt.

Han mener likevel at Reiertsen sine tanker kan være et innspill i debatten.