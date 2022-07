Raser mot måkehåndtering – mener byen ser ut som et fuglefjell

– Jeg har bøtte og vindusvask og utebørste i nærheten. Om det drites så går jeg ut med en gang og begynner å vaske, sier butikkeier av Intrepid Arctic Gifts, Souvenirs & Tours, Ingrid Joshi.

Butikken til Joshi ligger midt i Tromsø sentrum.

Ved nabobygget har et nedlagt lokale blitt overtatt av måker. Det har gjort at brosteinen rundt butikken til Joshi har blitt hvitmalt av måkebæsj.

Flere ganger om dagen må butikkeier i Tromsø, Ingrid Joshi, vaske opp etter måkene som oppholder seg ved bygningen. Foto: Andrine Gald Myklebust / NRK

– Måkene er kjempeflinke til å drite på samme sted som jeg akkurat har vaska. Sånn er det hele dagen, sier Joshi midt i en runde med vasking.

Utenfor et tomt butikklokale i Tromsø har måkene begynt å hekke. Foto: Andrine Gald Myklebust / NRK Det er trangt om plassen når det gjelder hekkeområder for de mange måkene. Foto: Elena Berg Hansen / NRK Måkene har markert seg i Tromsø sentrum. Foto: Elena Berg Hansen / NRK

Frykter fraflytting og røde tall

Joshi er ikke alene om å finne måkene problematisk.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener byen framstår som et fuglefjell.

– Det er selvfølgelig et estetisk problem med all denne dritten og støyen disse fuglene fører med seg, sier han til NRK.

Nylig skrev Fjellheim en kommentar der han hevder at måkene i praksis nå har erstattet menneskene på toppen av byens næringskjede.

Politisk kommentator i Nordlys, Skjalg Fjellheim er ikke fornøyd med hvor mange måker det er i Tromsø. Foto: Nordlys

– Problemet er at det har blitt altfor mange av dem. Situasjonen har kommet totalt ut av kontroll i Tromsø. Det gjør byen til et mer utrivelig sted å oppholde seg, sier han.

Fjellheim er redd den store måkeandelen både kan ødelegge for næringslivet og turismen, samt gjøre byen mindre attraktiv generelt.

– Det blir flere av måkene hvert eneste år. Og det er til tross for at Tromsø kommune sier de tar det på alvor.

Nå etterlyser han «kraftfulle grep» fra kommunen.

– Slik kan vi ikke ha det.

– Kommunen har ikke gitt opp

Varaordfører i Tromsø, Marlene Bråthen (Sp), forteller at fugletematikken er et årlig diskutert tema.

I fjor dannet kommunen et utvalg som skulle bidra med løsninger.

– Vi har laget to måkehoteller, som et sted måken heller kan oppholde seg, sier hun.

Hun forteller at hotellene har fungert godt, men at de ønsker å gjøre mer.

Varaordfører i Tromsø, Marlene Bråthen, sier kommunen arbeider med flere løsninger på måkeproblematikken. Foto: Andrine Gald Myklebust / NRK

– Kommunen har ikke gitt opp. Som jeg forstår er det mange som ikke er fornøyd med situasjonen. Så da er det opp til flere å se på løsninger fremover.

Tromsø innførte «måkehoteller» som dette i fjor. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Hun forteller at situasjonen er vanskelig, mye fordi én av de tre måkeartene i byen, krykkje, er rødlistet.

Krykkje har vært truet siden 2017. Tidligere bodde de ved havet, men klimaendringer og overfiske har ført mange av dem inn til land.

– Vi prøver å gjøre vårt, men det er vanskelig når det er tre forskjellige arter som har forskjellige atferdsmønster man må tilrettelegge for.

Vil redde krykkjene

Ingeborg Solvang har siden januar jobbet med et prosjekt som hun håper kan bidra til at krykkjene ikke blir utryddet. Solvang er stipendiat ved institutt for sosialantropologi ved UiT Norges arktiske universitet.

– De er en utrydningstruet art som har kommet til byen og øker i antall. Det er fordi deres situasjon blir verre og verre, sier hun til NRK.

Solvang mener man som samfunn må finne en måte å leve sammen med de ulike måkeartene og spesielt ta innover seg den kritiske situasjonen til krykkjene og andre utrydningstruede fugler.

Ingeborg Solvang arbeider med et prosjekt som jobber for at måkearten krykkje ikke blir utryddet. Foto: Privat

– Man ser at andre byer lever tett på de samme fuglene, men har en mer positiv eller avslappet holdning til det.

Hun mener man særlig må se til Newcastle.

– Der har de et krykkjeråd som lager tiltak som både er gode for fuglene og menneskene i byen, sier hun.