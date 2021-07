FHI tror deltavarianten overtar og smitten vil øke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi tror deltavarianten kommer til å overta, og det er viktig at vi fortsatt har godt smittevern i kommunene slik at vi kan få slått smitten ned. Det er viktig med etterlevelse av tiltak fremdeles, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Det siste døgnet har 240 personer fått påvist koronasmitte i Norge. Det er 99 flere enn samme dag i forrige uke.

– Smitteøkning fremover

– Vi er alltid forsiktig med å legge vekt på tall fra et døgn alene, men samtidig er dette en indikasjon på at vi kan se en smitteøkning fremover. Vi har sett en avflating i noen uker, og det er sannsynlig at vi kan komme til å få en smitteøkning, sier Stoltenberg.

Samtidig sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI at spredningen av deltavarianten i Norge ikke går så fort som først fryktet. Deltavarianten av koronaviruset har økt raskt i Norge, men ikke like raskt som Alfa-varianten da den tok over.

– Vi har beredskap for å gjeninnføre tiltak også i Norge, men med økning i vaksinedekningen er vi bedre beskyttet, og det bremser smitten. Vi ser også at delta har spredt seg litt mindre raskt enn alfa. Den har ikke overtatt i like raskt tempo som alfa gjorde, sier Vold til TV 2.

Svært god beskyttelse

Delta er varianten som tidligere ble kalt den indiske varianten. Alfa ble lenge kalt den engelske eller britiske varianten.

Vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine ser ut til å beskytte litt mindre mot mild sykdom forårsaket av delta enn av alfa, men beskyttelsen er svært god etter to doser, skriver FHI.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Risikoen for videre smitte fra vaksinerte antas uansett å være redusert sammenliknet med uvaksinerte.

En farlig fase

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier verden er inne i en farlig fase av pandemien. Deltavarianten har spredd seg til nesten 100 land selv om flere vaksineres.

Den ny virusvarianten og økt sosialt samvær får WHO til å advare mot en ny smittebølge i Europa. Smittetallene har steget med 10 prosent den siste uka, og risikoen for en ny koronabølge vokser, sier WHOs Europa-direktør Hans Kluge.

Til nå i Norge er det funnet minst 344 tilfeller av deltavarianten.

Andelen delta ligger på cirka 6,4 prosent i snitt de siste fire ukene. Det er opp fra 1,4 prosent fra forrige risikovurdering 16. juni.

Varianten ser både ut til å være mer smittsom og gi mer alvorlig sykdom.

Helseminister Bent Høie har tidligere i uken sagt at prioritering vil være å unngå å ta et steg tilbake i juli, fremfor å ta et steg frem. Det betyr at trinn fire i gjenåpningen kan utsettes, på grunn av deltavarianten.