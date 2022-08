Kurset settes opp etter at det de siste årene har vært en rekke eksempler på at unge jenter i fiskerinæringen har blitt utsatt for hets, seksuell trakassering og dårlig behandling av menn om bord i fiskebåtene.

Saken ble først omtalt av Fiskeribladet.

Fisker Susanne Mortensen har gjentatte ganger stilt opp i NRK og fortalt om ulike former for trakassering om bord på fiskebåter hun selv har jobbet på.

Hun er positiv til at næringen går sammen om nye tiltak mot kjønnsdiskriminering. Samtidig stiller hun spørsmål ved om det kommer til å ha noen effekt.

– Jeg tror de menneskene som trenger det mest, neppe kommer til å melde seg på, sier Mortensen.

Les også: Fiskeriminister: – Skikkelige mannfolk vet hvordan de skal oppføre seg mot kvinnfolk

Kurset bør derfor gjøres obligatorisk, mener hun.

– Et slikt kurs bør heller inn i utdanningen istedenfor at man kan velge det selv, sier Mortensen.

– For eksempel som en del av fagskolen når man skal bli offiser. Det kan også innlemmes i sikkerhetskurs som nesten alle fiskere må gjennom, sier hun.

Mortensen påpeker at det vil være opp til hvert enkelt rederi å avgjøre om de mener de trenger å benytte seg av kurset.

– Jeg tror kurset må holdes av mennesker som vet hva de prater om. Det må også adressere hvor problemet ligger, at det er et kollektivt problem. Dette handler om oppførsel, sier hun.

Vil ikke tvinge medlemmene

Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, mener det er behov for kursing i næringa med bakgrunn i historiene som kom frem i media i fjor høst. Men han påpeker at han ikke kan tvinge Fiskarlagets medlemmer på kurs.

– Det er noe vi støtter, som ett av tiltakene som må til for å bedre og få vekk mest mulig av uheldige trakasseringsepisoder. Enten det gjelder seksuell trakassering eller annen trakassering, sier Heggebø.

Vil kurset være obligatorisk?

– Om det skal være obligatorisk må myndighetene bestemme. Men vi kommer til å anbefale det for medlemmene våre, sier Heggebø.

Det har kostet å si fra om ukultur i fiskerinæringa for Susanne Mortensen fra Tromsø. Fiskeriministeren lover bedre tider framover. Du trenger javascript for å se video. Det har kostet å si fra om ukultur i fiskerinæringa for Susanne Mortensen fra Tromsø. Fiskeriministeren lover bedre tider framover.

– Forventer at alle tar kurset

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier til NRK at en forpliktende avtale skal signeres under konferansen Nor-Fishing i Trondheim neste uke.

– Vi forventer at alle som skriver under tar dette på alvor, sier Thon.

Ombudet vil blant annet stå for utvikling av kursmateriale i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, og å holde kurs.

– Jeg har en klar forventning om at dette kurset er noe som alle tar. Vi har fått noen veldig stygge historier fra kvinnelige fiskere de siste årene, forteller han.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon har klare forventninger til fiskerinæringen.

Thon sier at det har gjort inntrykk å høre innlegg fra Mortensen og andre kvinnelige fiskere.

– Vi vil at jenter skal ha en god arbeidshverdag som fiskere, sier han.

Thon oppfordrer personer som mener seg utsatt for trakassering, samt virksomheter eller arbeidsledere som ønsker å jobbe mot trakassering, til å ringe deres veiledningstelefon.

Mener det er et viktig steg

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) ønsker ikke å svare på hvorvidt kurset bør gjøres obligatorisk eller tas inn i eksisterende obligatoriske kurs, men sier han er glad for at avtalen er på plass.

– Vi er strålende fornøyd med å ha kommet så langt som vi har. Trakassering hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Skjæran er likevel tydelig på at kurset kommer til å være valgfritt.

– Jeg har vært veldig klar på at det er den enkelte arbeidsgiver som har ansvaret for forholdene på arbeidsplassen.

I fjor kalte ministeren alle organisasjonene i næringen inn på teppet for å diskutere likestilling i bransjen. Han mener det har bært frukter.

– Der hadde vi en god runde, der mitt budskap var at alle organisasjonene i næringa må være med å ta ansvar på dette området. Jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby dette kurset.

Skjæran sier at spørsmålet om hvorvidt kurset bør være obligatorisk er noe som kan kommes tilbake til etter at avtalen er signert i neste uke.