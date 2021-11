Stifter organisasjon for å ivareta kvinners rettigheter til sjøs

– Vi er en gjeng med flotte jenter som skal bruke det vi kan i forhold til organisasjonsarbeid, og skal jobbe for interessene og rettighetene til kvinner til sjøs, sier Mortensen.

Mortensen startet det som har blitt beskrevet som fiskerinæringas me too- oppgjør med en kronikk for litt over en måned siden. Der beskrev hun en arbeidshverdag preget av trakassering, og hun anbefalte ingen kvinner å bli fiskere.

Siden da har det kokt, både i næringa og i debattfeltene.

Lørdag var hun gjest i Helgemorgen. Der fortalte hun om den overveldende responsen etter at hun sto frem.

– Jeg hadde definitivt ikke skjønt hvor stort dette kom til å bli, sier Mortensen.

Tatt på rumpa og kalt hore

Mortensen har opplevd flere former for trakassering gjennom sitt yrke som fikser.

– Det har vært både seksuell trakassering og generell trakassering. Jeg har blitt kalt hore, fettkjerring og veldig mange stygge ord. Folk har tatt meg på rumpa. I tillegg har jeg fått høre at jeg ikke er sterk nok til å være fisker, sier hun.

Det er omtrent 360 kvinner som er fiskere. Mortensen har selv aldri jobbet med andre kvinnelige fiskere, men har blitt kontaktet av flere i etterkant av at hun har stått fram.

– Jeg har kun hatt kontakt med andre kvinnelige fiskere på internett og de synes det er bra at jeg har stått opp for det.

I Helgemorgen forteller Mortensen at hun har blitt kalt for både hore og fettkjerring. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Frykter at terskelen er blitt høyere

Til tross for flere positive tilbakemeldinger fra kvinnelige kolleger, er Mortensen i tvil om debatten som har blomstret opp er bra for fremtiden.

– Tilbakemeldingene som har kommet er at vi er sinna feminister. Jeg tror terskelen for å si ifra er litt høyere enn tidligere fordi jeg møter så mye motstand som jeg gjør, sier hun.

Hun har også fått kritikk for å ha en skjult agenda, og at hun drar hele næringa ned.

Ifølge Mortensen er det blitt forsøkt å stifte kvinneforeninger for kvinnelige fiskere uten at det har ført noen vei.

Men hun håper «Hun Fisker» kan bøte på problemet når organisasjonen er stablet på beina.

– Den er ikke ferdigstiftet, så vi har ikke startet med å samle inn medlemmer. Det er vi i styret foreløpig, sier hun.

Får støtte fra høyere hold

Kultur og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), er forferdet over de negative reaksjonene Mortensen har fått ved å stå fram.

– Det er helt utidig, og sånn skal det ikke være. Dette er en næring som er nødt til å ta tak, og som burde ha gjort det for lenge siden, sier hun.

Det Susanne forteller om er verken kultur eller likestilling?

– Det er ukultur og et resultat av total mangel på likestilling. Jeg vil berømme Susanne for at hun har sagt ifra. Både jeg og fiskeriministeren ble sjokkert over å høre hvor ille det står til. Vi har som mål å ha et arbeidsliv fritt for vold, trakassering og hets, sier hun.

Trettestuen sier næringa har vært kalt inn til et møte, hvor det ble tydelig sagt ifra om at det forventes at det ryddes opp i denne problematikken.

Kultur og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), forventer at næringa rydder opp. Foto: NTB/Statsministerens kontor

Tror det vil ta tid å rydde opp

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Sverre Johansen, synes historiene fra Mortensen er rystende.

– Det forteller om arbeidsplasser om bord som ingen kan være bekjent av. Dette er noe fiskerinæringa ikke har vært i nærheten av å være bevisst nok på. Det er en oppvekker for oss alle som vi er nødt til å ta på alvor, sier han.

Men han tror ikke problemet kan løses over natta.

– Vi vil jobbe videre med det, men det er ikke noe vi får gjort med en gang. Det er en stor næring med mange små arbeidsplasser, sier Johansen.

– Dere har akkurat hatt landsstyremøte, men da ble det ikke valgt inn noen kvinner i styret. Hvorfor ble det ikke det?

– Det ble det ikke, og det hadde vi heller ikke i forrige periode. Norges Fiskarlag er i likhet med næringa veldig mannsdominert. Valgnemnda klarte ikke å nominere noen kvinnelige kandidater. Det tror jeg både landsstyret og landsmøtet ikke er fornøyd med i det hele tatt. Det viser at vi må jobbe på mange områder for å bedre likestillinga og få bedre balanse og mangfold, sier Johansen.

– Dersom det ikke var nominert noen heller, betyr det at man heller ikke aktivt leter etter noen kvinner som kunne være med i styret?

– Jo, det ble lett aktivt, men vi lyktes ikke. En del kvinnelige kandidater har blitt forespurt, men har takket nei. Det tror jeg viser at vi må legge større vekt på skolering og jobbe aktivt for å få flere kvinnelige tillitsvalgte i Fiskarlaget, sier Johansen.