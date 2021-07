Unge kvinner kan bli tilbudt jobb på fiskebåt mot seksuelle tjenester

På Facebook finnes det en rekke grupper for fiskere på jakt etter jobb.

Når menn spør om ledig arbeid der får de gjerne rundt fem seriøse kommentarer, forklarer Cecilie Westermann som er administrator for ei av gruppene.

Men når unge kvinner leter etter jobb er tonen en annen.

– De kan få femti til seksti kommentarer og ofte er rundt ti av dem usaklige grisemeldinger, sier Westermann.

Kan bli møtt med seksuell trakassering

En kvinne får dette som tilsvar etter å ha spurt om jobbtips i en slik gruppe:

«Kan ordne deg jobb på denne båten hvis du vil. Sender også med et bilde av meg som forresten er singel.»

«Sjarmør», svarer jenta.

Hvorpå mannen svarer:

«Kan jeg facetime deg her? Så får du se (spruteemoji) er ganske nærme nå.»

En annen kvinne tidlig i 20 åra sier hun er på jakt etter sin første jobb på fiskebåt.

I kommentarfeltet tagger en mann én annen og skriver:

«Kunne trengt litt reinhold på lugaren din, så mye som du runker»

I en SMS til NRK svarer den unge mannen som har skrevet den siste overstående kommentaren, at han kun ville gjøre kompisen sin flau, og at det ikke var ment som noe verre enn det.

Andre menn i kommentarfeltet tar til motmæle og ber de andre ta seg sammen.

FESKARDRØM: Flere jenter ønsker seg en karriere til havs, men veien dit kan være tøff. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

– Sier de kan få jobb mot sex

Det finnes flere slike lukkede grupper på Facebook. De har alle over 10.000 medlemmer og dermed blir ytringene som er postet der regnet som offentlige uttalelser.

– Mange sender ekle meldinger til damer og sier de kan få jobb mot sex som betaling, sier administrator Cecilie Westermann.

De mest useriøse kommentarene har blitt sletta av administratoren og brukerne har blitt blokkert, men NRK har sett skjermdump av dem.

NRK har også prøvd å kontakte flere av kvinnene som har mottatt seksuelle kommentarer etter å ha spurt om arbeid, uten å lykkes.

– Dette er jo ikke en datingside, det er en jobbside som vi lagde for at både menn og kvinner skulle komme seg enklere i jobb, sier Westermann som påpeker at hun ikke har sett noen redere oppføre seg ufint.

TØFF BRANSJE: Cecilie Westmann er moderator for ei jobbformidlingsgruppe for fiskere. Hun må nesten daglig slette upassende kommentarer mot unge kvinner. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

«Mannsdominert og til tider røff kultur»

Regjeringa la denne uka fram en rapport laget av Nofima, om hva som skal til for å øke andelen kvinner i fiskerinæringa.

Rapporten slår fast at en av hovedårsakene til at det er få kvinner i fiskerinæringa, er en«mannsdominert og til tider røff kultur».

Foreslår flere tiltak Ekspandér faktaboks I rapporten er det flere forslag til konkrete forbedringer.

I rapporten skrives det blant annet at: «Tiltak for rekruttering av kvinner kan være å kompensere for utforingene kvinner har ved graviditet og fødsler.»

I den videregående opplæring kan yrket som alternativ for jenter framheves, og det blir foreslått at det bør vurderes positiv særbehandling ved tildeling av lærlingekvoter.

Flere kvinner bør oppfordres og skoleres for å kvalifisere seg til å overta familierederiet. Det bør vurderes å tilby lederopplæring der et av elementene bør være håndtering av stereotype holdninger og «machokultur».

Økonomisk støtte til å drive kvinnenettverk og fremme gode forbilder bør også vurderes både når det gjelder rederier med kvinnelige fiskere og kvinner i fiskeryrket.

Rapporten peker også på fraværet av kvinneperspektivet i relevante offentlige dokumenter. Kilde: Pressemelding.

Noen av de unge kvinnene på jakt etter jobb i fiskerinæringa får ubehagelige meldinger i sin private innboks etterpå.

Disse meldingene får ofte Westermann tilsendt skjermbilder av, med en oppfordring om å fjerne vedkommende fra gruppa.

– Jeg fikk en melding på innboks fra ei jente som hadde fått tilsendt dickpicks etter å ha spurt om jobb. Det tenker jeg er brutalt og det er ekkelt å lese, hevder Westermann.

«Dickpicks» er penisbilder som blir delt via sosiale medier.

Selv har Westermann jobbet på fiskefabrikk og periodevis på fiskebåt. Der har hun aldri opplevd å få stygge kommentarer.

Vanskelig bransje å få innpass i

Fiskeren Ida Marie Grape (24) er sjokkert over de slibrige kommentarene jenter på jobbleiting blir møtt med. Hun mener det vanskeligste for kvinner nettopp er å komme seg inn i fiskerinæringa.

– Mange jenter opplever trakassering og avvisning i det de skal inn på arbeidsmarkedet. Det er ofte sånn at jenter som søker jobb i Facebook-grupper, særlig hvis de har lite erfaring, blir møtt med slibrig stemning i kommentarfeltet, sier Grape.

VANSKELIG INNGANG: Fisker Ida Marie Grape deler oppfatninga om at mange unge kvinner blir møtt med slibrige kommentarer og meldinger når de spør om jobbtips. Foto: Veronica Turnage / NRK

Samtidig sier hun at mange kvinner som ser etter jobb i slike grupper også mottar mye positiv respons.

– Men man er litt redd for dem som har feil intensjoner, og det å bli ansatt av noen som er useriøse og ikke tar oss på alvor, sier Grape.

Viser tonen i miljøet

Hun tror ikke mennene som kommer med slibrige kommentarer egentlig mener noe vondt med det, men at dette viser hvordan tonen i miljøet kan være.

Virkeligheta unge kvinner blir møtt med i Facebook-gruppene, er en ganske annen enn den de blir møtt med om bord på fiskebåt, synes 24-åringen.

– Det kan være en ganske tøff tone om bord, men hos oss, siden vi er en del jenter, mykner stemninga litt. Jeg synes det er et veldig fint miljø og en fin arbeidsplass, sier Grape.

I Fiskarlaget Nord har de ikke håndtert noen varsler om seksuell trakassering i forbindelse med jobbsøking. Det opplyser daglig leder Jon Erik Henriksen.

– Men det betyr jo ikke at det ikke forekommer, sier han og påpeker at Fiskarlaget Nord har nulltoleranse for diskriminering.

Fiskarlaget er både fagforening og arbeidsgiverforening for norske fiskere.

Henriksen mener de har gode rutiner for å håndtere utfordringer arbeidstakere kan ha, men at næringa må legge bedre til rette for kvinner.

– Det er kjempeviktig å ha kvinner i næringa og mangfold i diskusjonene på arbeidsplasser, men vi må bidra til å ta ned barrierer som ikke bør være der, sier Henriksen.

Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Fiskeriministeren: – Dette må næringa ta tak i

I rapporten som regjeringa la frem om inkludering av kvinner i fiskerinæringa, står det ingenting om seksuell trakassering.

– Vi har ikke grunnlag for å si at det er mer av det i fiskerinæringa, enn i andre næringer. Men det er uansett helt uakseptabelt, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Rapporten legger grunnlaget for regjeringas kommende likestillingsstrategi for fiskerinæringa. Ingebrigtsen trekker frem at de særlig vil fjerne hindringer knytta til fødsel og barn.

UAKSEPTABELT: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) mener fiskerinæringa selv må rydde opp. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Hva kan gjøres med den røffe kulturen?

– Det handler om hvordan man oppfører seg og holdninger. Det mener jeg næringa selv må ta fatt i, sier Ingebrigtsen.

Fiskeren Ida Marie Grape mener regjeringa bør begynne med tiltak som gjør det enklere for kvinner å komme seg inn i yrket.

– Jeg tror tidlig rekruttering til yrket kan hjelpe mye. Dersom vi gjør inngangen lettere for kvinner har det mye å si for hele kulturen i arbeidsmarkedet, mener Grape.