Fiskebedrift vil ikke ha arbeidsledige nordmenn på trygd

Det var onsdag at regjeringa gikk ut med at de vil gi dagpenger til nordmenn som tar seg jobb i fiskerinæringa. Bakgrunnen er vinterfisket nordpå, og ei fiskerinæring som skriker etter arbeidskraft.

– Vi opplever at fiskerinæringen er interessert i å få norske arbeidstagere når ingen utenlandske får komme inn, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Men Brødrene Karlsen AS på Husøya i Senja kommune i Troms vil ikke ha slik arbeidskraft.

Senja-bedrift vil ikke ansette folk som også skal få dagpenger. Foto: Pål Hansen / NRK

– Jeg trodde ikke mine egne ører da jeg hørte hvilken løsning man har på problemene våre i industrien. At staten skal betale folk for å jobbe i fiskeindustrien, det kaller jeg subsidier.

Det sier administrerende direktør ved Husøy-bedriften, Rita Karlsen.

Brødrene Karlsen AS på Husøya i Senja kommune. Foto: Arild Moe

Trenger flere ansatte

Karlsen sier at for bedriften er det overhodet ikke aktuelt å benytte denne ordninga for å få tak i arbeidsfolk. Dette av respekt for de ansatte de allerede har. Og det selv om de trenger flere ansatte.

Det var Kyst og Fjord som først omtalte saken.

Fiskebedriften har rundt 40 i arbeid i forbindelse med skreifisket og innsiget til Senja. Ifølge Karlsen at situasjonen tøff, men mener bedriften skal klare seg gjennom kneika.

– Vi har manglet folk tidligere, men veien via Nav og dagpenger er ikke aktuell.

Strengt smittevern

Den alvorlige smittesituasjonen i Norge, der muterte koronavirus spredde seg, gjorde at regjeringa i januar stengte grensen for alle utlendinger som ikke bor i Norge.

For fiskeribransjen, som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, skaper stengte grenser store problemer. Gjennom hele sesongen kommer flere tusen sesongarbeidere til Norge for å jobbe i den hektiske tida.

På Husøya hevder de at de tar sine forholdsregler for å unngå smitte.

– Vi har gjort en rekke tiltak, og det er ikke registrert smitte her etter det jeg vet, sier Karlsen.

Mange å ta av

Ifølge fiskeriministeren står nesten 600 arbeidsplasser i Nord-Norge ledige på grunn av stengte grenser.

Ministeren mener det bør la seg gjøre å rekruttere norsk arbeidskraft til fiskerinæringa.

Forslaget om at norske arbeidsledige med dagpenger får beholde halvparten av dagpengene hvis de tar seg jobb i fiskeindustrien, skal være en midlertidig ordning.

Forslaget må også vedtas i Stortinget.