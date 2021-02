Finnmark er isolert fra resten av Norge etter uvær

Mange veier i Finnmark er stengt etter uværet som slo til for fullt i løpet av helga. I tillegg er noen strekninger stengt på grunn av fare for ras, blant annet E6 på strekningen Nordkjosbotn – Alta.

Alta kommune opplyser i en pressemelding at tre personer er evakuert i Storsandnes-området. Kommunen opplyser at det er på grunn av rasfare. Det har vært kraftig uvær i området de siste dagene.

200 personer er isolert i Altafjorden etter flere skred på fylkesvei 8830 mellom Storekorsnes og Mikkelsby lørdag kveld. Skredene utgjør til sammen en snømasse på nesten 300 meter i bredde.

Alta kommune sier at veien kan åpnes tidligst torsdag, men har nå fått på plass en båt som kan frakte personer fra Storekorsnes mandag klokken 15.45.

Båten kan ta med seg 97 personer og ingen biler. Kommunen ber derfor de som ikke må til Alta med en gang, om å stille seg bakerst i køen. Slik blir prioriteringen:

1: Folk som må ut av helsemessige årsaker

2: Folk som må ut på grunn av jobb

3: Resterende

Et frivillig mannskap fra RS Vekteren er i beredskap dersom det skulle oppstå akutt medisinsk behov blant dem som er isolert.

Bilberging av biler ved Kattfjordeidet i Troms. Også her har veien vært stengt. Foto: Skjermdump Instagram/Mervianneli

Får kjøre via Finland

Stengte veier gjør at Finnmark nå er isolert fra resten av landet. Den eneste måten å komme seg inn eller ut på er via Finland – men det er ikke alle som får kjøre over grensa.

Finsk grensevakt sier at det er kun de med «gode grunner» som slipper inn i Finland. Ifølge politiet i Finnmark gjelder dette blant annet folk som må reise på grunn av jobb. Fritidsreiser gjelder ikke.

Helsedirektoratet forklarer at dette er en nødssituasjon de måtte finne en løsning på. Derfor er det nå mulig å kjøre via Finland uten å måtte gå i karantene når man kommer til Norge igjen.

– Jeg håper veien kan åpnes så fort som mulig igjen, men når været er som det er, må man kunne bruke denne løsningen, sier Svein Lie i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Det er ikke ment for annet enn denne omkjøringsmuligheten som er nødvendig på grunn av stengte veier, sier Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet.

Lie forteller at politiet og grensevakta er informert om dette, men at det kan være lurt å snakke med de før man krysser grensa til Finland.

Han presiserer at det finnes regler for unntaket.

– Husk at det er bestemmelser som er innført på grunn av et virus som smitter. Man må holde avstand til andre og ta vare på hygienekravet. Ellers må det være anledning til både å gå på toalettet og fylle drivstoff.

Økt trafikk

Politiet i Finnmark forteller at det på norsk side er lik grensekontroll som tidligere. Forskjellen er at flere slipper inn uten krav om karantene, på grunn av de midlertidige endringene.

– Akkurat nå er det sånn at vi slipper nordmenn inn i Norge igjen uten karantene. Det er en del mer trafikk over grensa på Kivilompolo, sier operasjonsleder i politiet, Bjørn Tormod Syversen.

Politiet i Finnmark oppfordrer folk til å registrere reisen sin digitalt via regjeringens nettsider, dersom man må reise transitt gjennom Finland.

Det blåser godt i Tromsø. Foto: @samoselin Du trenger javascript for å se video. Det blåser godt i Tromsø. Foto: @samoselin

Isolert på hytta

Innerst i Langfjorden er Søren Karlstrøm på hytta. Europavei 6 er stengt både nordover og sørover på grunn av snøras og fare for ras. Han forteller at fjorden har vært helt hvit hele helga, på grunn av all snøen som har blitt blåst ned fra de omliggende fjellene.

– Jeg har ikke opplevd så mye vind og så mye stengte veier som det har vært nå, sier Karlstrøm.

Europavei 6 har vært stengt siden fredag ettermiddag, Karlstrøm kan ikke huske at den har vært stengt i så lang tid før.

Fra hytta kan han se over på hovedåren fra nord til sør. Fjellet hvor skredene har gått beskriver han som nesten helt svart, etter at skred og vind har fjernet snøen som lå der.

– Det er jo for så vidt en betryggelse at der hvor raset har gått kommer det nok ikke et til.

Søren Karlstrøm er værfast på hytta i Langfjorden i Alta kommune. Foto: Privat

Konsekvenser for luftambulansen

Luftambulansetjenesten har hatt problemer som følge av uværet. I Finnmark og Troms skyldes dette mye turbulens, mens i Nordland har de hatt utfordringer med ising.

– Vi har hatt tre oppdrag som så langt ikke har latt seg løse som planlagt. Dette er selvsagt uheldig, men været lar seg ikke styre og sikkerhet kommer alltid først, sier kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten, Elin Åsbakk Lind.

Lind forteller at de har helikopterbaser i beredskap, som også har hatt oppdrag gjennom helga.

– Værmeldingene tyder på vind og blåsende snø, men ikke verre enn at de fleste oppdrag bør kunne gjennomføres, sier hun.

Den eneste veien inn til Mehamn i Gamvik kommune er stengt. Knappe 800 innbyggere er dermed isolert. Foto: Statens Vegvesen

Får konsekvenser for bedrifter

Også i Troms er mange veier stengt på grunn av uvær. Bygda Jøkelfjord i Kvænangen i Troms har vært isolert siden søndag på grunn av skred. Snøskredet gikk over den kommunale Hamnebuktveien. Riksvei 7966 ved Alteidet- Jøkelfjord er stengt inntil videre.

Det fører ikke bare til utfordringer for de rundt 70 innbyggerne i bygda, men også for bedrifter. På fiskefabrikken Mowi er produksjonen midlertidig stengt. Rundt 30 ansatte kommer seg ikke på jobb og transport som skal hente laks ved fabrikken kommer ikke inn.

– Å miste en dags produksjon er ikke bra. Det er betydelige summer, sier Robert Jørgensen, fabrikkleder ved Mowi.

Han har jobbet ved fabrikken i 25 år og har aldri opplevd at veien til jobb har vært stengt på grunn av rasfare.