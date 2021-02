Brøytebilsjåfør Kent Bjørnar Einvoll hadde vært og stengt bommen i Storekorsnes, og var på tur tilbake da skredet gikk.

– På tur tilbake blir alt hvitt. Jeg skjønte ikke der og da at det var skred som gikk. Da snøen la seg og jeg kjørte videre, så møtte jeg veggen av en enorm snømasse som det ikke var mulig å kjøre gjennom.

Det endte med at han måtte stoppe bilen og legge på sprang.

– Jeg tok på meg hodelykta, klatra over skredet og sprang gjennom. Jeg så hele tiden etter en utvei hvis det skulle komme nye skred. Jeg hadde blodsmak i munnen da jeg kom forbi og i trygghet.

– Det jeg så som var 2-3 meter høyt var bare en liten snøskavl, men så kom jeg til selve skredet som var enormt.

Det var først da han kom hjem han skjønte hvor ille det kunne gått.

– Det er det første skredet jeg har vært borti. Da jeg kom hjem i stua satt jeg og tenke over hvor nært det var at jeg havna i skredet. Det er helt sykt.

Kent Bjørnar Einvoll kom til området like etter skredet hadde gått. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Se video av hvordan det så ut etter skredet lenger ned i saken.

200 personer isolert

Skredene har en bredde på henholdsvis 140 og 155 meter.

Fylkesvei 8830 mellom Storekorsnes og Mikkelsby er stengt. 200 personer er isolert i områdene ved Skillefjord, som er en sidefjord til Altafjorden.

Alta kommune melder søndag ettermiddag at det ikke vil bli satt inn båttransport for de isolerte menneskene søndag. Grunnen er dårlige værforhold.

Alta kommune melder at veien vil åpne tidligst torsdag 25. februar, men at dette vurderes fortløpende.

– Vi har kartlagt hvem som har behov for mat eller medisiner og det vil vi følge opp, sier rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen.

Det er så langt ikke meldt om skadde personer eller skade på bygninger. Skredet som gikk lørdag kveld tok med seg autovernet, skriver Altaposten.

Beate Døvik Lauritzen bor ikke langt fra stedet der skredet gikk. Foto: Privat

Bor nært skredområdet

Beate Døvik Lauritzen bor på Skillefjordnes, ikke så langt unna området der skredet gikk søndag formiddag.

– Jeg føler meg trygg her jeg bor. Huset jeg bor i ligger sånn til at vi blir ikke direkte berørt. Samtidig er det jo litt nervepirrende å tenke på at vi er helt innesperret, sier hun.

Bilder av skredet som gikk i Skillefjord søndag 21. februar Du trenger javascript for å se video. Bilder av skredet som gikk i Skillefjord søndag 21. februar

Store skred

Trond Jøran Nilsen er skredsakkyndig ved Troms og Finnmark fylkeskommune. Han bekrefter at skredene som gikk i Skillefjord er av det store slaget.

Geolog og skredekspert Trond Jøran Nilsen sier det kan ta flere dager før veien åpnes igjen. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– På det høyeste var skredet seks meter høyt. Underveis har skredet tatt med seg en høyspentstolpe. Så langt har de strøm der ute, og etter det jeg vet har representanter fra Alta kraftlag har vært på befaring, sier han.

Nilsen sier det kan gå flere dager før veien åpnes igjen.

– Vinden kommer til å øke på, noe som gjør at det ikke er forsvarlig å sende inn folk. Med det værvarselet som foreligger nå, ser vi at det blir mye vind fram mot tirsdag. I verste fall kan det være at vi ikke får åpnet veien før onsdag, sier Nilsen.