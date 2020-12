Både Økokrim og Datatilsynet ble involvert da gründer Ottar Zahl Jonassen oppdaget at han var kredittsjekket en rekke ganger.

Jonassen ble sjekket selv om han ikke hadde noe kundeforhold til Innovasjon Norge (IN). Loven krever at det skal være saklig grunnlag for en kredittsjekk.

Så sent som i oktober benektet IN opplysningene om at medarbeideren som sto bak de fleste kredittsjekkene, var blitt sagt opp.

Nå er det likevel bekreftet: Lista over rettssaker i Øst-Finnmark tingrett viser at mannen har stevnet sin arbeidsgiver for usaklig oppsigelse. Det er satt av tre dager til saken i mars.

Mannens advokat Per Christian Rogdar ønsker ikke å uttale seg om saken på forhånd.

IN har så langt ikke besvart NRKs spørsmål om saken.

Beklaget, men fortsatte

Ifølge dokumentasjon Jonassen selv sitter på, står den oppsagte mannen bak åtte kredittsjekker av ham. Minst en av dem er foretatt med lånt brukeridentitet.

Jonassen slo alarm da han fikk de første varslene om at han var kredittsjekket.

Han fikk en beklagelse fra ledelsen i IN i mars. Likevel fortsatte det å komme meldinger om nye kredittsjekker.

Zahl Jonassen vet ikke om kredittsjekkene er den eneste grunnen til at mannen er oppsagt. Men han regner med at det i alle fall har vært en del av årsaken:

«Jeg er takknemlig og setter pris på at Innovasjon Norge har tatt saken på høyeste alvor, og at dette har fått alvorlige konsekvenser for den ansattes arbeidsforhold», skriver han til NRK.

«Saken har naturligvis vært en særdeles stor belastning for meg og min familie siden mars i år.»

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, varslet intern oppvask og beklaget bruken av uhjemlede kredittsjekker. Foto: Heidi Widerøe

Kan bli straffet

IN varslet selv en større intern oppvask i mai, da saken ble kjent.

Jonassen valgte likevel å anmelde IN til politiet, som henla saken.

Han har også brakt saken inn for Datatilsynet. De har gitt beskjed om at den blir avgjort 4. januar. Før den tid ønsker Jonassen ikke å kommentere saken nærmere.

Datatilsynet ga i januar et gebyr på 75.000 kroner i en lignende sak. De fant at et firma tok flere kredittsjekker uten saklig grunn, og at de ikke hadde gode nok rutiner for dette.

Baksmell for Jonassen

Innovasjon Norge har imidlertid ikke nøyd seg med å beklage overfor Jonassen. De har også anmeldt ham til politiet for det de mener er trusler og hensynsløs adferd.

IN har tidligere nektet å si noe nærmere om hva som ligger bak. Jonassen selv avviser at han har gått over streken.

Påtaleansvarlig Eirik Blomli hos politiet i Finnmark opplyser via informasjonsavdelingen at saken fortsatt er til etterforskning. Han regner med at den vil bli avgjort i nokså nær framtid på nyåret.