Kredittsjekket ti ganger av Innovasjon Norge – anmelder for grov korrupsjon

Alarmen gikk hos gründer Ottar Zahl Jonassen da det ene brevet etter det andre dukket opp, med beskjed om at Innovasjon Norge hadde sjekket hvor kredittverdig han og hans to selskaper er.

Jonassen driver med utvikling av hotellprosjekter i Vadsø, og har aldri hatt noe kundeforhold til den statlige banken.

– Jeg ble mest nysgjerrig da jeg fikk det første brevet. Men så dukket det opp flere og flere brev, og da ble jeg oppgitt og frustrert, sier Jonassen.

Da han tok kontakt med Innovasjon Norge fikk han en uforbeholden beklagelse av administrerende direktør Håkon Haugli. I e-post til Jonassen skriver Haugli:

Jeg vil igjen beklage de uhjemlede kredittsjekker som er foretatt av deg. Vi tar saken svært alvorlig. Vi må gjøre undersøkelser, og det tar dessverre tid. Saken håndteres på øverste nivå i Innovasjon Norge. Administrerende direktør Håkon Haugli, Innovasjon Norge

Enda flere kredittsjekker

Men selv etter beklagelsen sendt til Jonassen 26. mars, fortsatte Innovasjon Norge å kredittsjekke Jonassen. Totalt ti ganger har Jonassen fått brev fra kredittvurderingsselskapet Innovasjon Norge bruker.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, har beklaget bruken av det han omtaler som uhjemlede kredittsjekker i selskapet. Foto: Heidi Widerøe

NRK tok kontakt med administrerende direktør Håkon Haugli tidligere på torsdag, og ba om intervju. Fem timer senere ringte Haugli tilbake, med beskjed om at det ville bli sendt ut en pressemelding. Han vil ikke la seg intervjue, og begrunner det med at Innovasjon Norge er politianmeldt.

I pressemeldingen skriver Haugli:

«Jeg har i dag orientert styret i Innovasjon Norge om at vi har avdekket uregelmessigheter i bruken av selskapets kredittopplysningsverktøy.»

Ti slike brev fikk Ottar Zahl Jonassen fra Bisnode. Men han har aldri vært i kontakt med Innovasjon Norge, og skulle ikke blitt kredittsjekket.

Skal gjøre undersøkelser

Haugli slår fast at det skal gjøres undersøkelser for å finne ut hvorfor det han har omtalt som uhjemlede kredittsjekker i det hele tatt har funnet sted.

I går kveld suspenderte selskapet tilgangene for alle selskapets medarbeidere.

«Vi har satt i verk en helhetlig gjennomgang av selskapets innhenting og bruk av kredittopplysninger», skriver Haugli.

Styreleder Gunnar Bovim sier styret tar dette alvorlig, og har full tillit til måten direktøren følger saken opp på.

Vil ha fakta på bordet

Ottar Zahl Jonassen er frustrert over at Innovasjon Norge har brukt det han mener er uforholdsmessig lang tid på å undersøke saken. I tillegg til å anmelde Innovasjon Norge til politiet, har han bedt Datatilsynet om å vurdere saken.

– Jeg håper å få fakta på bordet. Det voldsomme antallet kredittsjekker får meg til å reagere, og jeg ønsker en forklaring, sier Jonassen.

Han utelukker ikke at det vil bli rettet sivilt søksmål mot Innovasjon Norge, delvis avhengig av hva som kommer fram om politiet etterforsker saken.

– Innovasjon Norge har brukt sine verktøy for å skaffe informasjon om meg og mine prosjekter, og jeg mistenker at det gjøres til fordel for en av kundene til Innovasjon Norge. Jeg føler meg motarbeidet av det statlige virkemiddelapparatet.

Ottar Zahl Jonassen anmelder Innovasjon Norge for grov korrupsjon. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Vil ikke svare om hvorfor

NRK har bedt administrerende direktør Håkon Haugli om å kommentere Jonassens mistanke, men han vil ikke svare. Han sier medarbeidere i Innovasjon Norge ikke skal benytte verktøyene de har til andre formål enn de er tiltenkt.

– Vi har også blitt oppmerksom på at flere personlige brukeridentiteter og passord er videreformidlet til kollegaer. Innovasjon Norge ser alvorlig på dette, sier Haugli ifølge selskapets pressemelding.

Han slår fast at Innovasjon Norge er helt avhengig av næringslivets tillit.

– Vi har derfor allerede satt i verk en rekke tiltak, og vi tar nå en helhetlig gjennomgang for å sikre at vi også fremover vil kunne oppfylle de helt legitime forventningene om kvalitet i alle ledd i saksbehandlingen som våre kunder og omgivelser har til oss, avslutter Haugli.