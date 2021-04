Fikk monstergjedde på isfisket: – Gapet var større enn fiskehullet

Det var sist helg at unggutten fra Alta parkerte de fleste skrytebilder fra isfisketurer i sosiale medier. Et beist på 10,8 kilo er bare noe de fleste kan drømme, eventuelt ha mareritt om, å få opp av fiskehullet.

– Jeg mistenkte at det var en gjedde og tittet ned i fiskehullet for å se. Da så jeg rett ned i halsen på den. Gapet var større enn fiskehullet. Jeg fikk litt panikk, sier David Aslaksen, og ler.

Det var på Finnmarks største innsjø Iešjávri, mellom Alta og Karasjok, at monsteret ble tatt sist helg. Aslaksen og en kamerat hadde satt noen sniker over natta og skulle bare dra for å trekke de opp da sirkuset startet.

– Da jeg begynte å trekke opp den ene pilken, så kjente jeg at det var veldig tungt. Så jeg tenkte at det var noe som ikke stemte, kanskje jeg hadde fått på en stein eller noe. Så trakk jeg litt, og hørte en surrelyd og ser at de andre pilkene begynner å bøye seg ned, og jeg ser da at en røye har bitt på en av pilkene, forklarer Aslaksen.

– Hva skjedde så?

– Vi ante fred og ingen fare og trakk opp den lille røya fra hullet. Da den hadde surret seg fast i alle de andre pilkene utenom én, var det bare den ene pilken igjen i vannet. Da vi begynte å trekke opp den siste pilken, kjente jeg at det var motstand der, sier Aslaksen.

David Aslaksen (17) fikk en monstergjedde på nær 11 kilo på kroken under isfisket. – Vi fikk kun munnen opp i fiskehullet, sier fiskeren. Foto: Adrian Aslaksen

Kun kjeften stakk opp

Han forteller at han fortsatte å dra forsiktig i snøret, da gjedda plutselig fikk fart på seg og dro av gårde. Aslaksen lot gjedda rase litt fra seg før han omsider fikk lirket den mot fiskehullet.

– I og med at fisken var mye større enn fiskehullet var det bare kjeften på gjedda som stakk opp i hullet. Ettersom snøret bare tok fem kilo fant vi en krok som vi stakk under gjellene på fisken, slik at vi fikk dratt den opp av hullet, forteller han.

Aslaksen er en ivrig fisker, men han tviler på om han noensinne vil klare å toppe det han opplevde på isen i helga.

– Det er den sykeste opplevelsen i hele livet mitt. Jeg kommer aldri til å oppleve det igjen. Det vil ikke noen av dem som var der heller. Jeg tror jeg bare kan slutte, for jeg får jo aldri noen større fisk enn det her, sier han.

– Han har et poeng. Alt over 10 kilo er svært, ler Knut Brevik, redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Jakt og fiske.

Men:

– Selv om 11 kilo er en veldig svær fisk, så kan den bli mye større. Norgesrekorden på gjedde som er tatt på sportsfiskeutstyr er på 19,540 kilo og ble tatt på Ringerike i 2017, sier Brevik.

– Rå makt

Det gjør likevel ikke bragden til unggutten fra Finnmark liten. Bare det at Aslaksen fikk den opp av fiskehullet, uten å borre nye hull, er imponerende mener Brevik.

– Det er godt gjort. Da skal du bruke rå makt, sier han.

Knut Brevik, redaktør i bladene Jakt, Villmarksliv og Jakt og fiske. Foto: Pressefoto

Gjedda er en rovfisk og Brevik sier at i visse tilfeller kan den utrydde andre fiskearter. Men i store vann, som eksempelvis Iešjávri som er 68,19 km², utgjør den ikke noen stor fare.

– I store innsjøer finner den sin plass, sier Brevik.

Noen mener at gjedda er uspiselig, mens andre glefser den i seg.

– Sammenlignet med ørret og røya synes jeg gjedda er litt smakløs og passer best til gjeddekaker, sier Brevik.

Storfisker Aslaksen har ingen planer om gjensyn med gjedda han trakk opp av fiskehullet.

– Jeg har jeg gitt den til tanta mi som skal lage gjeddekaker. Jeg synes ikke det høres fristende ut, humrer han.