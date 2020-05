De har valgt å gå mot strømmen, og satser på det gode liv i distriktet.

– Det er faktisk en sel som holder til i området. Vi kaller han for Kobbjørn. Her om dagen så jeg også en ugle, sier Tina Grande og ser ut av det brede kjøkkenvinduet.

Det var mange år siden sist det hørtes snekring og hamring her. Men så brukte den tidligere Berg kommune 6 millioner kroner på å tilrettelegge gratis tomter i Kjæsvika på Skaland, i håp om å få flere innbyggere.

Nærhet til natur på alle kanter spiller også inn når unge familier etablerer seg på yttersida av Senja. Foto: Linda Pedersen / NRK

Det nye boligfeltet ligger nesten helt nede i fjæresteinene, med hele skjærgården i Bergsfjorden rett ved. Herfra kan du gå til det populære Husfjellet, en av Dronning Sonjas favoritter.

På kort tid har det poppet opp fire nye hus.

– Et avslappet liv

For to uker siden flytta Tina og samboeren Stefan Hårseide (34) inn i sin splitter nye, egentegna bolig.

Toåringen deres Nikolai har begynt i barnehage, mens sju uker gamle Oskar får den friske sjølufta inn med morsmelka – bokstavelig talt.

Tina Grande og Stefan Hårseide stortrives allerede i Kjæsvika på Senja. Tina er sjøl oppvokst på Skaland. Nå får barna hennes den samme trygge oppveksten. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Det vi får med å bo her, er at vi trygt kan slippe ungene ut. De kan leke fritt i fjæra mens vi kan holde et øye med dem. Det blir et mer rolig og avslappet liv enn vi hadde før, sier den nybakte tobarnsmoren.

På Finnsnes bodde de like ved ungdomsskolen, med mye støy rundt seg. Nå er det bølgeskvulp og fuglesang som gjelder.

Gratis tomter

Trond-Kjetil Abelsen (34) og hans familie var de første som begynte å bygge. Det var han som fikk blåst liv i de gamle planene om et boligfelt i Kjæsvika.

Trond-Kjetil Abelsen var først ut med å bygge i Kjæsvika. Nå har også Tina Grande og Stefan Hårseide og barna kommet på plass i sitt hus. Foto: Linda Pedersen / NRK

Da Tina og Stefan så hvor flott kompisen kom til å få det, slo også de til.

Livet i den lille byen i Midt-Troms ikke var noe for dem. Å flytte sørover var heller ikke noe alternativ. Nærhet til familie og natur veide tyngst.

– Så lenge vi har skole og butikk og det vi ellers trenger, regner vi med at det skal bli fint å bo her. Men ja, vi har gått litt mot strømmen, innrømmer Stefan Hårseide (34), der han står ute på verandaen med glassrekkverk og skuer utover fjorden.

– Ett av flere virkemidler

For alle de tre nordligste fylkene opplever fraflytting. Og ikke nok med at veldig mange unge folk forlater Nord-Norge: Det flyttes også en god del internt, både innad i kommunene og i fylkene. De fleste ønsker seg til de største byene, selv om det finnes unntak.

Bare i første kvartal av 2020 har Senja kommune, som tidligere Berg kommune nå er en del av, mistet 34 innbyggere, til tross for at det fødes flere enn det dør.

Hva som skal til for å snu trenden, er det ingen som har funnet det endelige svaret på.

Leder i KS Troms, Kari-Anne Opsal, tror det ofte må mer til enn gratis tomt for å få folk til å bygge i distriktet. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Men gratis tomter kan være ett av flere virkemiddel, mener leder i KS Troms, Kari-Anne Opsal.

– Dersom kommunene har råd til å bidra på den måten, er det jo flott. Men det gratis tomt er bare ett virkemiddel. Arbeidsplasser, gode helsetjenester og det å kunne bygge uten et stort verditap, spiller også inn, sier hun.

Opsal mener det også er viktig å satse på ungdommene og bygge identitet.

– Er man stolt over og glad i stedet man kommer fra, vil man kanskje også tilbake dit, sier hun.

– Ønsker flere naboer

I to av de nye husene i Kjæsvika på Senja bor det småbarnsfamilier. De to andre boligene er bygget av godt voksne folk som vil tilbringe alderdommen sin her.

Fire hus står ferdige i Kjæsvika. Det er plass til minst ti til. Foto: Linda Pedersen / NRK

Snart starter oppføringa av ytterligere to hus, men ennå er det mange ledige tomter.

– Vi håper vi får enda flere naboer, og gjerne folk med barn, sier Tina Grande og Stefan Hårseide.

Enn så lenge er boligtomtene gratis. Men nå når de fire Senja-kommunene er sammenslått, vil dette bli endret på. Nøyaktig når det skjer og hva tomtene da vil koste, vet ikke rådmann Hogne Eidissen ennå.

Rådmann Hogne Eidissen i Senja kommune er glad for at unge folk bygger bolig i distriktene. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Vi ønsker så billige tomter som mulig, men kommunen må få dekket sine utgifter. Men at unge folk bosetter seg i distriktet til Senja kommune, er meget gledelig, sier han.

Ikke noen suksessgaranti

Gratis boligtomter har vært prøvd i flere nordnorske kommuner, med vekslende hell. For fem år siden gikk Kvænangen i Nord-Troms ut og reklamerte med at de har null eiendomsskatt og gratis tomter. Siden da har det blitt bygget fem private eneboliger.

Dyrøy kommune har siden 2016 tilbudt gratis tomter i boligfelt som ligger utafor sentrum. Så langt har ingen bitt på.

I 2017 gikk Evenes kommune ut og tilbød gratis tomter som hurtigsvarpremie til de første som meldte seg til å bygge hus i et kommunalt boligfelt.

– Tilbudet varte ut 2018. Det var en del oppmerksomhet og interesse, men noe stort omfang på faktisk etablering ble det ikke. Det ble bygget to boliger, forteller rådmann Børn Tore Sørensen.