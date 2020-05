Regine (27) går mot strømmen: – Bodø er ikke skumlere enn Oslo eller Bergen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg hater Bodø-vinden. Jeg forbanner den i hvert fall en gang om dagen. Men det er så mye som betyr mer enn vinden, sier Regine Boym (27) til NRK.

Boym flytta fra Oslo til Bodø i 2018. Hun er opprinnelig fra Hadeland, og har gått mot strømmen.

I slutten av mars bodde det 5.372.355 mennesker her til lands. Selv om tallet kan virke høyt, forteller historien også noe annet.

I løpet av årets første tre måneder økte folketallet med 4.800 mennesker. Det er den laveste veksten i første kvartal på 19 år. Mens byene fortsatt vokser, opplever tre fylker befolkningsnedgang.

– Det må være muligheter for de unge

– For å være helt konkret så var det kjærligheten som gjorde at jeg flytta hit. Kjæresten min er Bodø-gutt, sier Boym.

Det var altså på ingen måte den snørike våren som trakk østlendingen mot fylkeshovedstaden i Nordland.

– Hvorfor tror du så mange velger å flytte ut av Nord-Norge, og da gjerne sørover?

– Det er som regel jobb som gjør at vi flytter. Det må være muligheter for de unge.

Den lave folkeveksten her til lands skyldes i hovedsak at nettoinnvandringa var den laveste siden 2001.

Da gjelder det for fylkene å gjøre seg attraktive.

– Her kan man skape nye jobber og flere muligheter. Man kan legge til rette for gründere og innovasjon. Jeg tror Bodø og Nordland gjør en god jobb, og at man bare må fortsette å vise hva man har og hva man kan tilby, sier Boym.

Tromsø med kjempebyks

Tromsø hadde den tredje største befolkningsveksten i landet i første kvartal i år, bare slått av Trondheim og Oslo. Foto: Marianne Løvland / NTB

I løpet av de tre siste månedene i 2019 mista Nordland 702 innbyggere, som tilsvarer åtte personer daglig. Det var ny rekord.

Så langt i år er ikke tallene så røde, men 184 færre nordlendinger har det blitt i løpet av første kvartal.

Av de nordnorske byene tok Tromsø storeslem med 321 flere personer i løpet av samme periode.

Tallene fra SSB viser at det er i fylkene Innlandet, Møre og Romsdal og Nordland at befolkningstallet går ned så langt i år.

– Vi ser at det særlig er i løpet av siste del av kvartalet at innvandringen er lav. Det er lite bevegelse over landegrensene. Kombinasjonen lav innvandring og høy utvandring vil si liten folkevekst, sier Harald Utne i SSB til NRK.

Kommuner med størst befolkningsnedgang i 1. kvartal Ekspandér faktaboks Ås -97

-97 Steinkjer -71

-71 Narvik -71

-71 Namsos -62

-62 Rana -57

-57 Haugesund -49

-49 Løten -48 (Kilde: SSB)

– Konsekvensene kan bli store

– Vi går en fryktelig tung høst og vinter i møte.

Ordene tilhører dekan ved Handelshøgskolen ved Nord universitet, Erlend Bullvåg. Han, og hans kolleger, er ikke overrasket over tallene.

Bullvåg sier konsekvensene av stadig befolkningsnedgang kan være alvorlig.

– Samfunnet vårt svekkes. Kommunenes inntekter svekkes, arbeidsmarkedet svekkes fordi kompetansen forsvinner, vi blir mindre attraktive, næringslivet i lokalsamfunnet får færre kunder.

Les også: Stortingsvedtak har gitt befolkningsflukt fra Andøy: – Var bare å komme seg vekk

Blant de norske kommunene er det i Ås, Steinkjer og Narvik at befolkningstapet var størst i første kvartal.

Det ble 71 færre narvikværinger i første kvartal i år. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Ønsker folk i arbeid igjen

Bullvåg sier det er svært viktig å unngå en nedadgående spiral.

– Den underliggende trenden er at dette fortsetter til man klarer å skape og utvikle virksomheter som sysselsetter flere i landsdelen. Vi trenger et bredere arbeidsmarked.

SSBs rapport viser at det innvandret 1800 færre mennesker til Norge i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er det laveste tallet i første kvartal siden 2006.

Dekan Erlend Bullvåg frykter en tung høst og vinter. Foto: Ola Hellnes / NRK

Den registrerte utvandringa var på 7900 personer, som er 1200 flere enn i samme kvartal året før.

– Man regner med at folk blir mer mobile over tid dersom arbeidsplassene forsvinner permanent. Vi må gjøre en stor innsats for å få folk i arbeid, og den jobben må vi komme i gang med fort, sier Bullvåg.

–Tromsø er drivkrafta

Oppland, Sogn og Fjordane, og de nordnorske fylkene hadde befolkningsnedgang i 2019. Samlet sett er den en liten befolkningsnedgang i Nord-Norge i første kvartal i år.

– Det er tydelig at drivkraften i landsdelen er Tromsø, som er unntaket i de negative tallene i første kvartal for nord, sier førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Jonas Stein.

Tromsøs økning i antall innbyggere i år plasserer byen på en tredjeplass i hele Norge, etter Oslo og Trondheim. Til sammenligning hadde Bodø en økning på 31 personer i første kvartal.

Førsteamanuensis Jonas Stein mener Tromsø er drivkrafta i Nord-Norge. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– For hele landsdelen har det vært en lang vinter med mye snø. Til tross for at hver og en er kjent med hvordan været kan være, er det ikke usannsynlig at noen av utflytterne innenlands har flyttet til et varmere fylke.

– Nå har det vært ei langhelg med mye godt vær, så kanskje har de ombestemt seg igjen, og blir i landsdelen, smiler Stein.

– Ikke skumlere enn Oslo og Bergen

– Vi flytter ikke. Vi trives kjempegodt. Det er ikke lett å komme som ung voksen til en ny by og skape nettverk. Men Bodø er en flott by å være ny i, sier Regine Boym.

I løpet av de siste 20 årene har ingen fylker hatt en større negativ folkevekst i løpet av et kvartal enn det Nordland hadde i siste kvartal i fjor.

Men det skremmer ikke Boym.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være skumlere å flytte nordover enn å flytte til Oslo eller Bergen, sier hun.