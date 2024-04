Festival fikk inn over 20 tonn fisk – nå vil fiskarlag begrense festivalfiske

– Dette var eksepsjonelt. Vi har ikke hatt så mye fisk på over 30 år, sier leder i Sørøya havfiskeklubb, Kenneth Fagerheim.

Hvert år arrangerer klubben Sørøya havfiskefestival som er kjent for store torsker på krokene.

På tre dager i april fisket de 25 deltakerne til sammen 20,6 tonn fisk. Det aller meste var torsk.

I snitt fisket hver deltaker 824 kilo under festivalen.

– På bildene jeg fikk fra ekkoloddene på båtene, så ser man omtrent ikke bunnen. Det var fisk overalt hvor de var. Det er ganske store mengder her ute nå, sier Fagerheim.

Reagerer på fritt fiske

De gode fangstene under festivalen får det lokale fiskarlaget til å reagere.

– Dette blir for drøyt. Det sender et dårlig signal når vi yrkesfiskere har fått kraftig reduserte kvoter, sier leder i Sørøy/Loppa fiskarlag, Jon-Atle Bjørnø.

Langs hele kysten er fiskere misfornøyde med de reduserte kvotene. For fiskere i åpen gruppe – de som har fiskebåt under 11 meter – er kvotene i år på rundt halvparten av fjoråret.

Den totale fangsten under festivalen tilsvarer rundt to ganger det en fisker i åpen gruppe har lov å levere av fersk torsk i løpet av hele 2024.

– Det er mange fiskere her som har reagert på at det er fritt fiske under festivalen. Det harmonerer dårlig når vi vet hvordan situasjonen er for oss yrkesfiskere, sier Bjørnø.

Leder for Sørøy/Loppa fiskarlag, Jon-Atle Bjørnø, mener tiden er inne for å begrense fiske under festivaler og konkurranser. Foto: Privat

Vil begrense festivalfiske

Ifølge Fiskeridirektoratet faller fiske under festivaler og konkurranser inn under det generelle regelverket for fritidsfiske med blant annet redskapsbegrensning og minstemål for fisk.

Nå ønsker den lokale fiskarlagslederen at fisket under denne typen festivaler og konkurranser begrenses.

– Når det er slike kvantum som det er snakk om her, så burde man satt på bremsen, sier Bjørnø.

Han mener de store fangstene under Sørøya havfiskefestival viser at det må settes et tak for slik type fiske.

– Fritidsfiske burde begrenses og reguleres. Det samme gjelder turistfiske.

– Ser ikke problemet

Forslaget om å begrense fangstene til festivaler og konkurranser får lite gehør hos arrangøren av Sørøya havfiskefestival.

– Det var enestående at vi fikk så mye fisk som nå. Normalt ligger vi på en tredjedel. Ser man på alle festivalene i landet under ett, er det ikke mye som tas opp i den store totalen, så jeg ser ikke problemet, sier Fagerheim.

Han mener festivalen bidrar positivt til lokalsamfunnet.

– All fisk som fanges under festivalen selges til det lokale fiskemottaket her. Pengene går til å betale lokale fiskere for å stille med båt og være båtførere under neste års festival.

Fagerheim støtter derimot ønsket til det lokale fiskarlaget om å begrense fisket for fisketuristene.

– Der må det reguleringer til, for der forsvinner fisken rett ut. I tillegg holder de på hele året, og det er store mørketall.