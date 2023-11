– Med dagens priser vil det si borti 500.000 i tapte inntekter, sier Arne Pedersen i Vadsø.

Det vil skje hvis myndighetene gjør som havforskerne anbefalte denne uken: At fiskerne neste år tar langt under halvparten så mye krabbe som i år. Kvoten de anbefaler for 2024 er på 966 tonn. Kvoterådet for 2023 var på 2375 tonn.

Og dårlige nyheter kommer sjelden alene. Fiskerne får også lavere torskekvoter neste år.

Kvoten er den laveste på 15 år, og markerer slutten på en god periode for torsken.

Dermed blir det en dobbel smell for fiskerne.

De har vært godt vant de siste årene. For to år siden fortalte NRK historien om krabber til 1000 kroner stykket. Etter da har verdien steget ytterligere.

Høsten 2021 tok krabbeprisene helt av, og fisker Bjørn Thomassen kunne posere med et individ verdt 1000 kroner. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Slik kan fiskerne tape når kvotene kuttes Ekspander/minimer faktaboks Tap på kongekrabben: Hvis vi regner 350 kroner kiloen, vil en litt større båt med en kvote på 2300 kg kongekrabbe få en årsinntekt av dette på 805.000 kroner. Om man kutter 60 prosent av inntekten, taper de 483.000 kroner. (Det er gjerne to mann om bord.)



For en sjark under 11 meter, ofte drevet av bare én mann, som har litt mindre kvote, blir tapet fort på minimum 350.000 kroner for kongekrabben alene. Tap på torsken: En fiskebåt mellom 11 og 15 meter har gjerne 60 tonn torsk. Hvis vi legger til grunn en kilopris på torsken på 33 kroner, taper de ca. 400.000 kroner når kvoten kuttes med 20 prosent. Mindre sjarker i den såkalte åpen gruppe har ca. 24 tonn torsk. De taper nesten 180.000 kroner per båt. Hvor mye fiskerne taper på kvotekuttet, avhenger av prisen på fangsten. Den kan gå opp når det blir mindre torsk og krabbe i markedet, men det er mange forhold som avgjør. Det kan også se annerledes ut hvis kvotene ikke skal fordeles på samme måte som før.

Mye smått

Arne Pedersen er tidligere leder i Norges Kystfiskarlag, og leder nå et lokallag.

Han ser at det vil være nødvendig å begrense krabbefangsten for å få mer å fiske på i fremtiden.

– Det er jo veldig mye krabbe i havet, men den er liten. Og mye av den er skadet. Det har vært et veldig høyt fangstpress de siste årene, men bare på den største krabben. Og da får du slike utslag, sier Pedersen.

– Hvis du skal ha et bærekraftig fiske, må du redusere fangstpresset.

Forskerne fant svært lite kongekrabbe da de gransket havbunnen i Øst-Finnmark i høst. Derfor vil de kutte kvotene for neste år med omkring 60 prosent. Foto: JØRGEN REE WIIG / FISKERIDIREKTORATET

Kan slite med å nå kravet

Som om ikke dette er nok:

Mindre torsk i havet betyr enda et problem for fiskerne. De må nemlig fiske en viss mengde torsk og annen hvitfisk før de får lov til å fiske kongekrabbe.

For de minste båtene vil det være vanskelig å gå langt til havs etter torsken.

I verste fall ryker hele krabbekvoten.

– Du må fiske for minimum 200.000 kr for å opparbeide deg en kvoterett på krabbe. Og hvis det ikke er fangstbar torsk inni fjordene, eller det er for lite, så får de selvfølgelig problemer. Det er ikke så greit for de aller minste å ta seg ut i storhavet, sier Arne Pedersen.

– Vi må ha langt flere individer for å ta torskekvoten. Også der er det småfisk som dominerer.

Kongekrabbene har gitt god butikk og nytt liv i flere kystsamfunn. Jim Miranda og Jurij Gensaft sorterer krabber i Dyfjord. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Vil ta vare på de minste

Krabbekrasjet kommer ikke overraskende. Det sier Inge Arne Eriksen, som leder den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu.

– Fiskerne som har fulgt med, og det har de fleste gjort, har skjønt tegningen. Det er nå færre store krabber, samtidig som det er veldig mye småkrabbe under minstemålet, sier han.

– Det lå jo i kortene at det ville komme en nedgang. At den ble så stor, det var kanskje overraskende.

Inge Arne Eriksen leder den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu Foto: Johan Isak Niska / NRK

Eriksen sier at slike situasjoner vanligvis går hardest ut over utøverne i den minste fiskeflåten.

– Det skal vi prøve å forhindre så langt det lar seg gjøre. Vi må ta vare på alle sammen.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter vanligvis neste års kongekrabbekvote i løpet av desember.