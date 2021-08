Den antatte hovedmannen i den mye omtalte kongekrabbesaken ble funnet skyldig i de fleste tiltalepunktene for ulovlig fangst av kongekrabbe.

Dommen fra Indre og Østre Finnmark tingrett kom fredag og er på tre års fengsel og 1.5 millioner kroner i inndragning. Mannen blir også fratatt retten til å fange og omsette kongekrabbe i fem år.

Hovedmannen i 40-årene skal ifølge tiltalen ha fisket 47 tonn krabbe ulovlig, for så å selge det videre.

Savner sidestykke

Leder for påtalemyndigheten i Finnmark politidistrikt, Thomas Eliassen Darell, sier de fikk medhold i de fleste punktene i tiltalen.

– Det er noen enkelte punkter hvor vi ikke har fått fullt medhold. Det er de tingene vi nå må bruke ankefristen til å vurdere nærmere hvorvidt man skal anke og eventuelt få lagmannsrettens vurdering, sier han.

Darell forteller at dette er en kjempestor sak som ikke har noe etablert straffenivå fra før av.

– Dette er en sak som savner sidestykke i Norge fra tidligere av, sier han.

Fire involverte personer ble også dømt til fengsel

En rekke personer ble pågrepet i politiaksjonen i november 2019. En svært omfattende rettssak mot fem av dem gikk over fire uker i tingretten i Vadsø i juni.

I dag ble fire andre personer også dømt for sin involvering i kongekrabbesaken.

En jevngammel kvinne i hans nære familie sto for regnskapsføringen og var tiltalt for å hvitvaske utbyttet. Hun nektet all skyld, og ble frifunnet for å ha sendt falske fakturaer til kjøpere.

Likevel ble hun ble dømt til 30 dager i fengsel for å ha mottatt flere pakker med penger for ulovlig krabbe fra en kjøper.

En mann i 20-årene var tiltalt for å hjelpe til med transport av krabber. Han nektet all skyld, men ble likevel funnet skyldig i salg av ulovlig fanget kongekrabbe. Aktor ville dømme ham til 90 dagers fengsel, noe som også ble dommen.

En mann i 50-årene innrømte delvis skyld. Aktor mente han hadde en mindre rolle og krevde 80 dagers fengsel. Mannen ble dømt for å ha transportert ulovlig kongekrabbe og dømt til 90 dager i fengsel.

En mann i 60-årene nektet all skyld. Aktor mente han hadde transportert krabbe ved en rekke anledninger og krevde ett års fengsel. Mannen hadde tidligere fått en fengselsstraff på ni måneder. I tillegg ble han dømt til inndragning av 200.000 kroner og 12 esker med kongekrabbe.

Les også: Har ikke sagt et ord gjennom fire ukers varetekt

Politiet avdekket det ulovlige krabbenettverket høsten 2019. Foto: Politiet

Omstridt telefonavlytting

Saken mot de fem ble rullet opp etter at 300 kilo krabbe ble beslaglagt ved Polmak på grensa til Finland i 2019.

Etterforskningen ledet politiet til en 43-åring fra Rogaland. Han er tiltalt i en egen sak som skal gå for retten i slutten av oktober.

Telefonavlytting av 43-åringen ga politiet kunnskap om en sjåfør som jobbet for ham, og som også samarbeidet med den tiltalte hovedmannen i saken som nå er avgjort.

Hovedmannens forsvarer Gøran Møller Christiansen mente telefonavlyttingen var ulovlig og anket den til lagmannsretten. Men han nådde ikke fram, og bevisene ble lagt fram i retten.