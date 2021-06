Tidenes krabbejuks for retten: Nekter for å ha vært mafialeder

I dag møtte fem finnmarkinger for retten, etter at de ble avslørt i en stor politiaksjon høsten 2019.

Mannen som politiet mener er arkitekten bak jukset, erkjenner straffskyld på noen punkter.

Han sa seg delvis skyldig i hovedpunktet om ulovlig fangst av 47 tonn krabbe ut over det han hadde kvote for.

Krabben har en verdi på drøyt 23 millioner kroner, vurdert fra prisen til forbruker.

Mannens advokat, Gøran Møller Christiansen, mener imidlertid at politiet har blåst opp rollen til hovedtiltalte, og gitt ham skylda for kongekrabbe som er levert av andre i et stort nettverk.

I retten sa advokaten at tiltalte ikke har vært noen hovedmann i en mafia, og at de store ulvene sitter i Oslo, Tromsø og andre steder.

– Tallet på 47 tonn er et fantasitall. Det finnes ikke bevis for slike kvanta, sia Christiansen i retten.

Gøran Møller Christiansen forsvarer hovedtiltalte. Foto: Tarjei Abelsen

Nekter for krabbejuks

To familiemedlemmer av hovedtiltalte og en fjerde mann som også er tiltalt, nektet straffskyld på alle punkter.

En medhjelper med en mindre sentral rolle sa seg delvis skyldig å ha hjulpet til med pakking og transport.

Politiet mener altså at minst 47 tonn kongekrabbe er fanget ulovlig utenfor kysten av Finnmark. Lukrativ krabbe for flere titalls millioner kroner ble så sendt og solgt andre steder i Norge. Det hele kan ha pågått i over 10 år.

Politiet mener hovedmannen i svindelen har tjuvfisket minst 47 tonn kongekrabbe de siste ti årene. Foto: Politiet

Øystein Hage i Fiskeribladet tror mange er spent på å høre hvordan det hele kunne pågå i det skjulte i så mange år.

– Jeg tror når disse fem tiltalte svarer for seg i retten de neste ukene, så vil det komme fram elementer som kan føre til videre etterforskning, sier han.

Hage tror saken kan få konsekvenser for enda flere mennesker.

Det var høsten i år 2019 at politiet i Finnmark aksjonerte flere steder i Norge. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kongekrabbeliga

Hittil er minst 52 personer siktet i saken, flere av dem har allerede blitt dømt eller fått bot for å ha medvirket til svindelen.

Det kriminelle nettverket kan ha blitt avslørt på grensa mellom Norge og Finland i 2019. Da fikk nemlig tollvesenet kloa i det største beslaget av kongekrabbe noen gang.

Her er flere paller med fryst krabbe som er beslaglagt av politiet. Foto: Politiet

– Kongekrabbe er strengt kvoteregulert i Øst-Finnmark. Ulovlig fangst og svart omsetning av kongekrabbe er grov miljøkriminalitet og grov økonomisk kriminalitet. Det svekker også mattryggheten for konsumentene, sa politiadvokat Are Aarhus til NRK tidligere i år.

Juks i fiskerinæringen ble også trukket fram i politiets siste trusselvurdering som ble lagt fram i mars måned.

Dette er de tiltalte i Finnmark Ekspandér faktaboks Hovedmannen i 40-årene skal ha fisket og solgt 47 tonn kongekrabbe som han ikke hadde kvote til. Det skal ha skjedd i en tiårsperiode fram til svindelen ble rullet opp.

En mann i 60-årene skal ha transportert og omsatt minst 6 tonn krabbe mellom august og november 2019. Han er også tiltalt for hvitvasking.

En mann i 50-årene skal ha transportert og omsatt 3,5 tonn krabbe fra august til oktober 2019.

En mann i 20-årene skal ha omsatt 2,3 tonn krabbe i september og oktober 2019. Han er også tiltalt for hvitvasking.

En kvinne er tiltalt for å hvitvaske utbytte fra omsetningen. Hun bisto den hovedtiltalte i de fem sist årene.

Under politiets etterforskning er det avdekt to nettverk der folk har hatt ulike roller. Dette viste også den hovedtiltaltes forsvarer til da rettssaken i Finnmark startet opp i dag.

– Han har solgt krabbe, men husker ikke hvor mye. Spørsmålet er hvor mye han har fisket selv, og hvor mye formidlet for andre.

Gøran Møller Christiansen viste til politiets egen oversikt, der to nettverk operer side om side. Noen av de andre involverte har kjøpt krabbe fra flere, og den hovedtiltalte kan ikke få skylda for alt, mente han.