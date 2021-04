– De store skjevhetene kan ikke forklares med personlige forhold. Det er ikke noe som tyder på at det er dårligere leger i distriktene, eller dårligere fastleger sammenlignet med sykehuslegene, sier Martin Bruusgaard Harbitz.

Han er ph.d.-stipendiat ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin og fastlege i Lyngen kommune.

Som en del av doktorgraden har han forsket på hvordan Helsetilsynet reagerer på feil eller mangelfull behandling. Resultatet er nylig publisert i BMC Health Services Research.

Undersøkelsen tar for seg alle reaksjoner, både advarsler og tap av lisens, over en periode på ti år.

Harbitz sammenligner risikoen slik:

– Tenk deg to medisinstudenter som går ut av samme studium. Han ene blir fastlege på bygda, og han andre blir lis-lege på et universitetssykehus. Da er det nesten 23 ganger så stor risiko for at han i distriktet etter tre–fire år vil kunne få en reaksjon, sammenlignet med han som er på sykehus, sier Brusgaard.

– 23-gangen er et så avsindig høyt tall!

Fastleger under ett, uansett hvor de jobber, har åtte ganger så høy risiko for å bli refset som sykehuslegene.

Overrasket

Harbitz er overrasket over tallene som kommer fram. En lignende studie i Danmark for et par år siden avdekket ikke noe tilsvarende.

Han mener fastlegene er sårbare for reaksjoner fordi de har en vanskeligere oppgave og mye mindre støtte fra kolleger.

– I en by kan pasienter som blir veldig syke, gå rett inn på sykehus. I distriktet havner de hos fastlegen, som er langt unna kolleger i sykehustjenesten.

– Som lege på sykehuset er du en del av et stort system. Det man får i sykehuset er kollegial støtte på avgjørelser og kliniske resonnementer – på en helt annen måte enn man gjør som fastlege i distriktet.

Bare samarbeid mellom fastlegene og sykehuset er et viktig tiltak for å bedre pasientsikkerheten, mener Harbitz.

Urettferdig?

Harbitz mener Helsetilsynet må spørre seg om reaksjonene treffer presist og gir den effekten de ønsker seg.

– Når de fører tilsyn på hendelser i sykehus, går de heller på systemfaktorer, for det vil kunne hjelpe flere fremtidige pasienter. Men da høres det ut som de sier at i sykehus ser de på systemet, og i legekontorene ser de på enkeltpersoner, sier han.

– Spørsmålet er om det er rettferdig.

Marit Karlsen er fastlege i Kautokeino. Hun er enig med Harbitz i at fastlegen har en særskilt ensom og krevende jobb, ofte langt fra sykehus. I distriktene er det dessuten ofte en mer aldrende og sykelig befolkning.

Karlsen er bekymret for at pasientene i distriktene opplever at de ikke får god nok behandling hos fastlegene og på legevakta. Kommunene må satse hardt på å rekruttere flinke og stabile leger, mener hun.

– Hvis man kjenner pasientene, er det et godt grunnlag for en trygg dialog uten misforståelser.

– Vi har en del forskning som i stort monn viser dette: Flere vikarer får klager, og langvarige lege-pasient-forhold og god lokalkunnskap hos legen gir bedre behandling.

Hyppig vaktbelastning er et problem: En sliten lege vil oftere kunne gjøre feilvurderinger, minner Karlsen om. Det var dette Legeforeningens streik høsten 2020 dreide seg om.

Hun mener det er en sak for Helsetilsynet:

– Tilsynet er klar over vaktbelastningen. Jeg vil utfordre dem til et systemtilsyn på det også, sier Karlsen.