Irettesatt av Fylkesmannen i Troms og Finnmark- får ikke stenge skolene

– Vi har kommet frem til at det juridiske grunnlaget for en sånn beslutning ikke er helt på plass slik det skal være i henhold til smittevernloven og i henhold til covid-19-forskriftene.

Det sier assisterende Fylkesmann i Troms og Finnmark, Bård Magne Pedersen til NRK.

I utgangspunktet bestemte Troms og Finnmark fylkeskommunen at alle skolene i fylket skulle gå over til digital undervisning i minst to uker.

Pedersen forteller at etter deres syn og Fylkesmannens vil en slik beslutning begrense aktiviteten i skolene betydelig, og det vil få store konsekvenser for eleven i fylket.

– Vi har vært i tett dialog med fylkeskommunen Troms og Finnmark i løpet av helgen og vi har presisert at det er kommunen som har myndighet til å gjøre en sånn beslutning og ikke fylkeskommunen alene.

Det er kommunen og smittevernoverlege i kommunen som bestemmer tiltak som skal gjøres på de ulike skolene.

– Vi har anbefalt fylkeskommunen og skolene om å ha dialog med hjemmekommunene for de enkelte skoler for å vurdere tiltak fremover. Det er nok behov for å gjøre litt forskjellige tiltak avhengig av situasjonen i den enkelte skolen og kommunen.

Fylkeskommunen snur

– Vi har endra beslutningen vårt på bakgrunn av den vurderinga som Fylkesmannen har gjort og avslutter tiltaket som vi hadde tenkt å sette ut fra mandagen av.

Det sier divisjonsdirektør for kompetanse og næring i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå.

– Vi vurderte å ha delvis digital opplæring og delvis tilstedeværelse. Og vi vurderte at det hadde vi en anledning for, men det har vi ikke og det er fint å få avklart. Dermed iverksetter vi ikke det tiltaket.

Krudtå forteller at det er rundt 3700 elever i Troms og Finnmark som er rammet. Enten av å være i karantene eller at kommunale smittemyndigheter har anbefalt en delvis digital, og delvis tilstedeværelse på skolen.

– Vi har 8000 elever så det er ikke langt unna halvparten av elevene som allerede har tiltak rundt seg.

– Ulovlig vedtak

Ordføreren i Bardu, Toralf Heimdal, skrev fredag kveld en e-post til alle ordførerne i Troms og Finnmark hvor han ba om å støtte en protest mot avgjørelsen om å stenge skolene.

– Jeg trodde ikke det jeg leste da pressemeldinga kom, for dette er et ulovlig tiltak, sier Heimdal lørdag ettermiddag.

Det at Fylkesmannen nå har satt en stopper for stenginga er han ikke overraska over.

– Her har fylkeskommunen gjort et vedtak som ikke er i henhold til kommuneloven og smittevernloven. Jeg er veldig overraska over at de ikke har kompetanse på dette området her.

Ordføreren i Bardu kommune forstod ikke hvorfor områder uten smitte må stenge videregående skoler. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Heimdal viser til deres egen håndtering da en lærer ved Setermoen skole fikk påvist smitte. Folkehelseinstituttet har denne uken hatt et eget team i Bardu kommune etter stor smittepågang.

– De ga tydelig beskjed om at tiltakene kommunen gjør må være målrettet og smittevernfaglig begrunnet.

– Vi kunne ikke stenge en skole fordi en av de ansatte var smittet. Vi tok ut en klasse og gjennomførte noe digital undervisning siden flere av lærerne var nærkontakter. Neste uke er det full drift på skolen igjen, sier Heimdal.

Divisjonsdirektør for kompetanse og næring i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå, vil ikke kommentere Heimdal sine uttalelser.