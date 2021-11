Dårlig ventilasjon, sopp og mugg i vegger og tak har ført til sykdom for flere soldater. Ved blant annet Garnisonen i Sør-Varanger har boforholdene ført til at soldater jevnlig blør neseblod.

Både ansatte og tillitsvalgte i Forsvaret har slått alarm om soldatenes boforhold, og problemene har vedvart i flere år.

– Det er en sak tillitsvalgte og ansatte har vært opptatt av i lang tid, og å få tatt dette etterslepet har vært viktig for oss å prioritere. Derfor har vi satt av 50 millioner kroner ekstra til vedlikehold av boliger, sier Odd Roger Enoksen.

Forsvarsministeren håper derfor nyheten blir godt mottatt.

– Enhver økning er viktig, og dette er et skritt i å ta tilbake litt av det etterslepet som er på vedlikehold. Det er et viktig skritt i riktig retning.

Lang liste over avvik

Forsvarets Tillitsvalgtordning gjennomførte i 2020 ei kartlegging av avvik på bygg hvor vernepliktige oppholder seg.

Funnene sjokkerte avslørte både mugg, dårlig ventilasjon, fuktskader og slitasje ved flere titalls av Forsvarets bygg og eiendommer.

Tillitsvalgtordningens kartlegging av Forsvarets eiendom, bygg og anlegg Ekspandér faktaboks Bakgrunn Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) har gjennom sine tillitsvalgte gjennomført en kartlegging av Forsvaret eiendom, bygg og anlegg (EBA). Hensikten med kartleggingen var å kartlegge avvik i bygg, hvor de vernepliktige oppholder seg. Dette er for eksempel kaserne, velferdsbygg, treningsfasiliteter og spisemesse. De tillitsvalgte har ikke fått opplæring i HMS grunnet covid-19, og kartleggingen er derfor en foreløpig, skjønnsmessig vurdering. TVO oppfordrer avdelingene selv til å gjennomføre grundige hygienekontroller og vernerunder med fagkyndig personell. Funn av mugg Sjøforsvaret: KNM Thor Heyerdahl, KNM Fridtjof Nansen, Kongeskipet Norge, Haakonsvern Orlogsstasjon og KNM Harald Haarfagre (Madla og Sola) Hæren: Porsangermoen, Setermoen, Bardufoss og Skjold Luftforsvaret: Ørlandet Flystasjon Forsvarets fellestjenester: Perminalen Hotell Oslo og Linderud Dårlig ventilasjon Sjøforsvaret: Haakonsvern Orlogsstasjon, Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland, KNM Harald Haarfagre (Madla) og KNM Otto Sverdrup Hæren: Porsangermoen og Setermoen Luftforsvaret: Rygge, Kjevik, Sørreisa, Maritime helikopterving Bardufoss og Ørlandet flystasjon Cyberforsvaret: Jørstadmoen Fuktskade Sjøforsvaret: Haakonsvern Orlogsstasjon Luftforsvaret: 132LV Bodø og Maritime helikopterving Bardufoss Hæren: Skjold Slitasje Sjøforsvaret: Sjøkrigsskolen, Haakonsvern Orlogsstasjon, Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland og Ramsund Orlogsstasjon Luftforsvaret: Rygge, 132LV Bodø og Sørreisa Hæren: Setermoen Cyberforsvaret: Jørstadmoen Dårlig standard Sjøforsvaret: Haakonsvern Orlogsstasjon, Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland, KNM Harald Haarfagre (Madla) og Ramsund Orlogsstasjon Luftforsvaret: Rygge, 132LV Bodø, Kjevik, Sørreisa Maritime, Maritime helikopterving Bardufoss og Ørlandet flystasjon Hæren: Setermoen Cyberforsvaret: Jørstadmoen Forsvarets fellestjenester: Perminalen Hotell Oslo og Linderud Dyr Sjøforsvaret: Haakonsvern Orlogsstasjon Luftforsvaret: Gardermoen og Ørland flystasjon Lite plass Sjøforsvaret: Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland Luftforsvaret: Sørreisa og Maritime helikopterving Bardufoss Cyberforsvaret: Jørstadmoen Forsvarets fellestjenester: Linderud Mangler Sjøforsvaret: Ramsund Orlogsstasjon Luftforsvaret: Rygge, 132LV Bodø, Sørreisa, Maritime helikopterving Bardufoss og Ørlandet Forsvarets fellestjenester: Perminalen hotell Oslo Konklusjon Vernepliktsrådet, på vegne av TVO legger frem sine funn etter kartleggingen av Forsvarets EBA. VPR oppfordrer avdelingene til å gjennomføre grundige hygienekontroller og vernerunder med fagkyndig personell.

Regjeringen vil ikke øremerke midlene når de legger fram sitt alternative statsbudsjett mandag.

– Vi detaljstyrer ikke hvor og hva pengene skal brukes til. Det vil det være opp til forsvarssjefen og hans folk å beslutte. Det har de god oversikt over. Men vi vet at det er mange boliger spesielt i nord som har stort behov for vedlikehold.

Forsvarsminister, Odd Roger Enoksen, håper ekstrabevilgningen blir godt mottatt. Foto: Håvard Skogly Mækelæ / NTB

– Det løser ikke problemet

Hærens hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Pål B. Nygaard, mener ekstrabevilgningen er et gledelig signal.

Han mener likevel at det ikke er nok.

– Vi har stengevedtak på flere bygg som er personellrelatert i Hærens garnisoner. Det er en etterlengtet førstehjelp, men vi sliter med at vi har blitt underfinansiert og nedprioritert på eiendom, bygg og anlegg de siste åtte årene.

Nygaard peker også på at flere ansatte har valgt å slutte i Forsvaret, blant annet på grunn av bofasilitetene.

Han mener derfor det må betydelig større midler til for å ta igjen etterslepet.

– Det er hyggelig hvis vi kan få noe utover det som opprinnelig lå i budsjettet, men det løser ikke problemet. Potten er overhodet ikke stor nok, det er mer et positivt signal at man nå ser den utfordringen vi har stått i lenge.